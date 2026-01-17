我是廣告 請繼續往下閱讀

KTV是親朋好友聚會的最佳場所，但有時一首歌的前奏響起，就會不小心需要世代溝通。假想當00後的年輕人拿起麥克風，準備演唱他們心中周杰倫與溫嵐的演唱的〈屋頂〉時，坐在一旁的爸媽往往會忍不住笑著科普一個冷知識：「其實這首歌的原唱，是吳宗憲跟溫嵐啦。」這些跨越年代的對唱神曲，乘載了不同世代的回憶，《NOWNEWS今日新聞》特別盤點5首必點的經典男女對唱歌曲，作為週末唱KTV的參考歌單。被譽為「國民對唱神曲」的〈屋頂〉，是由周杰倫作詞作曲。但許多年輕人只聽過2001年溫嵐收錄在《有點野》專輯中，周杰倫和溫嵐重新詮釋的版本，但這首歌最早其實收錄在1999年吳宗憲的專輯《你比從前快樂》中，當時是由吳宗憲與溫嵐首唱。由莫文蔚與張洪量合唱的〈廣島之戀〉，發行於1997年。這首歌不僅高音難度高，是許多人挑戰唱功的必選曲，坊間曾流傳著一個都市傳說，情侶去KTV只要合唱這首歌，最後都會分手。歌詞中提到「不夠時間好好來愛你」、「早該停止風流的遊戲」，唱出了愛情的無奈與短暫，也有一說是在描寫一夜情。儘管有分手魔咒，它依然是男女對唱排行榜的常勝軍。如果要說哪一首歌能讓長輩瞬間醒過來，絕對是1986年由李茂山與林淑容合唱的〈無言的結局〉。這首歌堪稱是經典中的經典，80年代華語歌曲曲風、標誌性的合成器前奏，加上歌詞「曾經是對你說過，這是個無言的結局」，只要旋律響起，包廂內的爸媽絕對會自動拿起麥克風接唱，是跨越半個世紀仍不褪色的神曲。潘瑋柏與弦子在2005年合唱的〈不得不愛〉，橫掃大街小巷。輕快的R&B曲風加上琅琅上口的歌詞「天天都需要你愛，我的心思由你猜」，是當年戀愛男女必點的甜蜜金曲。 對於00後來說，這首歌可能是小時候聽哥哥姊姊唱的童年記憶；但對於7、8年級生來說，這可是當年去KTV炒熱氣氛的必備High歌。這裡指的不是 F.I.R. 的〈千年之戀〉，而是2004年由信樂團的信和戴愛玲合唱的搖滾版〈千年之戀〉。這首歌結合了京劇元素與重金屬搖滾，男女雙方都要擁有極具爆發力的高音。 在KTV裡，這首歌通常是用來拚場，男生負責嘶吼，女生負責飆海豚音，唱完往往喉嚨沙啞、筋疲力盡，是驗證唱功與肺活量的終極魔王關卡。