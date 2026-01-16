Netflix最新主打浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》12集今（16）日一次上線，《NOWNEWS今日新聞》已經為各位讀者準備好官方線上看連結、詳細的劇情介紹、第一集亮點，以及男女主角金宣虎、高允貞、導演柳英恩一同分享拍攝的幕後故事。
《愛情怎麼翻譯？》故事介紹 12集Netflix一次上線
《愛情怎麼翻譯？》聚焦精通多國語言的口譯員周浩鎮（金宣虎飾），與全球頂流明星車茂熙（高允貞飾）之間的情感拉鋸，兩人一路在韓國、日本、加拿大到義大利的旅程中逐漸靠近，卻也頻頻被各種現實與心事卡住；浩鎮能把任何語言翻得精準到位，卻總是讀不懂茂熙真正的心，而茂熙明明被全世界喜愛，偏偏在面對喜歡的人時最不會表達心裡話，偏偏此時又殺出與她錄製實境節目的日本「浪漫王子」黑澤博（福士蒼汰飾），對她展開直球追愛，讓三人陷入跨國三角修羅場，也逼得浩鎮必須在專業與愛情之間做出選擇：當黑澤博當面告白，他會不會還是照規矩老實翻譯，還是第一次，替自己的心動留一條後路？
線上看連結「點此」查詢。
金宣虎為戲苦學5語言 劇中精通英、日、義大利、中文
金宣虎在《愛情怎麼翻譯？》飾演的角色周浩鎮精通六種語言，包含英語、日語、義大利文、中文、法語與韓語的專業口譯員，能夠精準傳達不同語言的意思，卻不擅長表達自己的情感。金宣虎也分享為角色所做的準備：「在完全消化劇本後，我反覆練習台詞，也很專注情感的投入。每一種語言的準備時間不盡相同，但從開拍前算起，認真準備了四個月，才有畫面上呈現的樣子。」
高允貞分享自己飾演的角色車茂熙：「茂熙就像奇蹟般地從無名演員，一躍成為全球巨星。遇見替她詮釋語言的浩鎮後，她開始在愛情中勇敢地面對並化解誤會。」她更進一步補充到：「茂熙對突如其來的成功與知名感到欣喜，但同時也對這份愉快興奮的心情何時結束感到不安；在全新的地方遇見新的人，她既期待又有些懷疑。我試著把這些複雜而多層次的情緒都呈現出來。」
《愛情》第1集亮點 金宣虎高允貞愛情起點是日本、因極光感情升溫
金宣虎也搶先透露劇情：「浩鎮與茂熙第一次在日本相遇，之後又彷彿命中注定般再次重逢，一段無法預測的浪漫喜劇就此展開。」高允貞則分享：「我覺得口譯的核心在於理解與溝通，我們試著描繪浩鎮與茂熙不只是聽懂彼此的話語，而是能真正站在對方立場、彼此理解的過程。」
《愛情怎麼翻譯？》在絕美景色中完成拍攝，橫跨韓國、日本、加拿大與義大利四個國家。導演柳英恩說：「日本是浩鎮與茂熙初次相遇、情愫萌芽的地方；加拿大則是兩人情感大幅拉近、充滿戲劇性時刻的舞台，夕陽與極光等景色都成為情感的映照；義大利則是故事後半段的背景，浪漫氛圍更加濃厚。」金宣虎補充道：「海外拍攝時，整個劇組彼此依靠、一起吃飯、每天聊天，所以當一個拍攝地告一段落時，心情也特別感性。」高允貞也分享：「在日本之後，我們在加拿大變得更親近，到了義大利又更加熟絡。拍攝極光場景那天回程時，我們真的親眼看到了極光，那一刻至今都讓人難忘。」
