《NOWNEWS今日新聞》為您整理今（17）日娛樂搶先看，日本演員松嶋菜菜子和反町隆史結婚25年，日前接受訪問時首次提及兩人婚後生活；曾被封為「南台灣林志玲」的八點檔演員連靜雯，12年前淡出演藝圈轉行做直銷，近日她發文透露自己當初是因為生病，才選擇轉換軌道；韓國男星Wooni（吳承煥）在6年前意外癱瘓，成為演員的夢想因此消逝，現在轉換跑道當TikTok直播主發展良好。日本女星松嶋菜菜子帶著全新主演作品《米之女：國稅局資料調查課》回歸日劇圈，接受訪問時她罕見聊到和老公反町隆史的結婚日常，透露兩人因為工作都很忙碌，因此在家中能見面的時間並不多，不過每天都會用一句「彼此一起加油吧」來為對方打氣，展現了結婚25年的夫妻默契。曾被封為「南台灣林志玲」的八點檔演員連靜雯，12年前演完《天下女人心》一劇後就淡出演藝圈，現在的她轉行做直銷還考取了瑜伽導師證照。15日她發文透露自己消失在螢幕前原因，是因為當時生了一場病，為了不讓生命被局限住，才選擇轉換軌道。韓國男星Wooni（吳承煥）6年前因為在雪地裡重摔傷到脊椎意外癱瘓，近日他坐著輪椅登上YouTube頻道「Weracle」，分享自己一路走來的心路歷程，透露事故發生後自己成為演員的夢也隨之破碎，現在的他轉戰當直播主，沒想到卻意外成為了泰國男神，讓他直呼驚訝。