效力日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊台灣「火球男」張峻瑋，昨（16）日在筑後市的二軍基地展開訓練。本季將迎來職業生涯第2個球季，張峻瑋接受《西日本體育》採訪時表示，「希望今年能努力成為支配下選手。」張峻瑋休賽季與林昱珉一同自主訓練，並從其身上習得伸卡球，據了解，張峻瑋被列入2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊名單，等待球團放行，就可參加集訓。
張峻瑋休賽季與林昱珉自主訓練 並討教伸卡球
現年20歲的張峻瑋2024年底與軟銀隊簽下育成選手合約，今年將迎來旅日生涯第2年，15日返回日本備戰新球季。據《西日本體育》報導，張峻瑋在台灣期間，與穀保家商學長、現效力於美職響尾蛇隊林昱珉一同進行自主訓練，「（林昱珉）教了我伸卡球，雖然還沒完全練成，但很想嘗試看看。」休賽季透過訓練，張峻瑋的體重也增加了4公斤。
去年赴日首個賽季，為了強化身體素質，張峻瑋主要在二軍非正式比賽中累積經驗，他充滿自信地表示，「進步最多的是直球。」此外，同為台灣出身的「龍之子」徐若熙本季也新加盟軟銀。張峻瑋說，「想向他學習各種經驗。」
傳張峻瑋入選經典賽中華隊名單 待球團放行後報到
最快球速157公里的張峻瑋，曾在2024入選U23世界盃中華隊以及去年亞錦賽中華隊，據了解，今年3月舉行的世界棒球經典賽，張峻瑋也被列入名單，將等待球團放行，才會加入中華隊集訓。
