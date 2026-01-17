我是廣告 請繼續往下閱讀

▲乖姐昨日公開她與邊荷律的私訊內容，呼籲大家今天不要去機場接機。（圖／經紀人IG@alyssalu1027）

▲邊荷律明日將現身PS安妞感恩會，經紀人呼籲粉絲不要送食物應援。（圖／經紀人IG@alyssalu1027）

中信兄弟啦啦隊Passion Sister韓籍女神邊荷律的爸爸在本月初過世，邊荷律焦急回韓奔喪，還要照顧因此病倒的媽媽，正面臨人生低潮。但邊荷律還是打起精神，選擇在今（17）日返台工作，並將於明日出席「PS 安妞感恩會」活動。對此，中信兄弟啦啦隊經紀人乖姐在IG曝光她與邊荷律的私訊對話，跟大家回報邊荷律的近況，同時也呼籲粉絲不要去接機，讓邊荷律有喘息空間。乖姐昨日在IG限時動態中，曝光她與邊荷律的私訊內容，只見邊荷律表示，在大家的關心之下，媽媽的狀況已經好了許多，每天都有按時吃藥，已經不會再嘔吐或是突然昏迷了，「讓我終於能稍微放下心來了。」乖姐也安慰邊荷律：「很想你，也很擔心你」，邊荷律則堅強回應，「我也很想你。多虧了你我才能好好克服」。從兩人的對話可以看出，邊荷律目前的心情應該稍稍平復了，不想辜負粉絲的期待，這才選擇打起精神返台工作。乖姐也因此呼籲粉絲就算知道班機時間也不要去機場接機，希望大家能多給邊荷律一點休息空間。至於明日將舉行的「PS 安妞感恩會」出席陣容除了邊荷律外，還包含Passion Sister的其他3名韓援女神李丹妃、金渡娥、朴善珠（JJUBI）。粉絲除了可跟女神拍照、簽名外，還能參加抽獎及會後擊拳，乖姐也呼籲大家不要送飲料、零食，「不收食物、不收吃的、不收喝的，謝謝大家配合」。現年26歲的邊荷律2024年才來台發展，憑藉活潑不做作的自然個性，讓她深受大批粉絲喜愛，IG有53萬人追蹤。而邊荷律的爸爸在本月3日過世，當天她本來在台灣有活動，接到通知後又緊急趕回韓國，結果還是沒見到爸爸最後一面，讓她備受打擊，只能以發文方式對外說明情況，「我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒。」