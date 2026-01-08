我是廣告 請繼續往下閱讀

▲邊荷律爸爸過世，她在第一時間緊急返韓處理相關事宜。（圖／邊荷律IG）

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律本月3日透露爸爸過世消息，她第一時間緊急取消活動，返韓處理相關事宜。今（8）日邊荷律發文表示：「沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦。」甚至媽媽也因為打擊太大而病倒，貼文一出讓許多粉絲看了不捨，留言關心說：「妳也要好好照顧自己」、「節哀」。邊荷律今在Threads上表示，「沒能見到爸爸最後一面就送他離開，真的讓我非常痛苦」，原本想在處理完爸爸的後事後就趕快回去，但媽媽因為打擊太大而病倒，可能需要動手術。身為獨生女的她，坦言沒有其他家人可以照顧，所以必須陪在媽媽身邊。邊荷律在文中向所以關心她的粉絲道謝，說：「不想讓你們擔心，所以想快點回去，真的很抱歉。」透露自己也正努力撐著，但不必太擔心，承諾會很快帶著笑容回來。此外，邊荷律特別感謝公司為了她調整了許多行程，承擔了所有的影響，堅強一面讓眾人看了不捨。邊荷律的爸爸在本月5日出殯，長久安葬於仁川家族公園（慈恩塔），她在得知爸爸過世消息後，馬上訂了前往韓國的最快航班。對此，她事後在社群上向粉絲道歉，「對於今天特地前來活動、為了見我而到場的大家，我感到非常抱歉，也由衷感謝你們的體諒」。而邊荷律所屬的啦啦隊「Passion Sister」官方表示，對於邊荷律的突然離台感到遺憾，但也理解她的情況，並迅速調整活動安排，避免影響活動進行。