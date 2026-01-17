玄彬最近在羅PD的節目《出差15夜》親口揭露他和孫藝真私下生活其實是標準的「現實派夫妻」，就連在《青龍電影獎》同場拿下影帝、影后這種人生高光時刻，2人也沒有一起牽手離場、甜蜜續攤，而是各自回到自己的團隊，超寫實互動讓網友瞬間笑翻，直呼：「原來是櫥窗夫妻！」
玄彬、孫藝真各忙各的 超現實日常根本櫥窗夫妻
《出差15夜》中，羅PD提到《青龍電影獎》上，玄彬與孫藝真夫妻檔同時封影帝影后，畫面帥到不行，忍不住好奇發問：「夫妻一起準備青龍電影獎的話，是不是會一起準備、一起出門？」沒想到徐恩秀直接爆料，兩人其實是去不同的美容院做造型，當場讓羅PD一臉震驚，直喊：「跟我想像的完全不一樣。」
玄彬也接著分享，因為人氣獎是投票制，前一天就知道會得獎，但影帝真的完全沒預料到，「能有那樣的結果，真的很感謝。」羅PD順勢追問重點：「那典禮結束後，有沒有一起去喝一杯？」結果玄彬一句「各自回各自的團隊了」，超現實模式讓所有人瞬間笑出來。
聽到這裡，羅PD忍不住失望吐槽：「真的很不行欸，我原本以為會很浪漫。」玄彬則補充，其實自己也曾經幻想過那種畫面，但真正發生時，反而是各自跟為作品一起打拚的夥伴聚在一起慶祝，隔天大家再各自回到工作崗位，回歸日常生活。
影片曝光後，網友反應超有共鳴，有人笑說「原來只是櫥窗夫妻？」也有人反而覺得更甜，「夫妻本來就很現實」、「這才是真正的婚姻」、「完全懂這種模式」。所謂「櫥窗夫妻」，指的就是在公開場合看起來恩愛、體面又有愛，像展示在精品櫥窗裡給大家看的模樣，但私底下的相處其實偏向各忙各的，日常、理性又務實，沒有偶像劇式的粉紅泡泡，卻意外讓不少已婚網友直呼：「這才是真實人生。」
玄彬兒子超外向 看到騎士會打招呼
玄彬也笑說，兒子之前一度迷上摩托車，只要看到騎士或機車經過，就會超有禮貌的一直揮手打招呼，嘴裡還不停喊「你好～」，不過最近喜好大轉彎，整個人被消防直升機收服，手上永遠拿著那種小小一台的玩具不放。至於看卡通的時間，夫妻倆也有共識，目前一天大概只給10分鐘，指定播放的就是《小巴士TAYO》。
朴埇佑則補刀爆料，自己看過玄彬和孫藝真兒子的照片，忍不住狂誇：「真的長得太漂亮了，根本像從漫畫裡走出來的角色，是我目前看過最漂亮的寶寶。」他還分享，之前跟玄彬一起去便利商店，玄彬的眼神完全不在零食區，全程只盯著玩具櫃，父愛直接滿到溢出來。
資料來源：YouTube
