▲玄彬（如圖）透露跟孫藝真領完《青龍獎》影帝影后之後，沒有一起慶祝，是回歸各自的劇組慶功。（圖／youtube.com/@15ya_egg）

玄彬、孫藝真各忙各的 超現實日常根本櫥窗夫妻

所謂「櫥窗夫妻」，指的就是在公開場合看起來恩愛、體面又有愛，像展示在精品櫥窗裡給大家看的模樣，但私底下的相處其實偏向各忙各的，日常、理性又務實，沒有偶像劇式的粉紅泡泡

玄彬兒子超外向 看到騎士會打招呼