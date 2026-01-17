日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹休賽季網羅前味全龍「龍之子」徐若熙，推估雙方簽下3年1500萬美元的合約，是軟銀隊休賽季最重大的補強。軟銀隊前監督、現任球團顧問藤本博史近期受前廣島鯉魚隊名將高橋慶彥的邀請，在高橋的節目上表達對徐若熙的看法，藤本稱讚徐若熙不僅球速快，控球還很精準，但他也同時點出擔憂的部分，「日本打者可能會抓到徐若熙的招牌指叉變速球。」
藤本博史看好徐若熙成為即戰力 評價球速快、控球準
據《日刊體育》報導，針對本季軟銀隊新洋投「龍之子」徐若熙，藤本給出評價，「我去年6月有去現場看過他，真的很不錯。他的球種有速球、滑球以及指叉變速球，其中指叉變速球是他的招牌武器球。」藤本指出，徐若熙的速球球速大約在150公里左右，控球非常出色，最快球速甚至能達到158公里，「我想只要他適應了日本環境，絕對能成為即戰力。」
台、日打者揮棒風格不同 藤本博史擔心徐若熙武器球被鎖定
不過藤本也同時點出不安的部分，尤其是日職打者對指叉變速球應對能力，「台灣打者比較偏美式風格，會剛猛的揮棒。但日本打者在被逼到2好球後，球棒會往反方向推打。我擔心如果遇到這種打法，徐若熙的指叉變速球可能會被對方抓到揮棒節奏並跟上球路。」
藤本博史現年62歲，1981年選秀第4輪加入南海鷹，一軍職棒生涯共14個賽季，通算敲出715安、105轟，生涯打擊率2成35。2011年起，藤本加入軟銀隊教練團，曾任一、二軍打擊教練，2022至2023年球季，藤本擔任軟銀隊一軍監督，2年共拿下147勝134敗，勝率5成14。
更多棒球相關新聞：
經典賽／沒搶到票別找「黃牛」！WBC傳好消息：將設官方轉售平台
經典賽／頻繁打中華隊影響旅美生涯 陳鏞基：再選一次還是會參加
