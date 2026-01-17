我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹昨（16）日公布2026年調薪結果，主戰捕手張肇元月薪從17萬元調漲為30萬元，日前張肇元受訪時表示，與球團談約順利，也相當感謝球團肯定，「回頭看以前的路，真的覺得很辛苦，一開始打球並不是為了高薪，只希望有上場的舞台。」張肇元今年給自己設立「最佳10人」的目標，盼能整季保持穩定，率領球隊闖進隊史首次的季後賽。張肇元去年球季出賽104場，敲出87安、10轟，打擊率2成50，季末獲得球隊肯定，加薪13萬，新球季月薪為30萬。他表示，與球團談薪的狀況順利，雙方想法也都一致，相當感謝球團肯定。張肇元從獅隊展開球員生涯，直到透過擴編選秀才站穩中職舞台。新球季月薪能夠突破30萬大關，張肇元感觸很深，「一路這樣走來，往回看就覺得以前的路很辛苦。其實一開始也不是為了多高的薪水才打球，就只是希望有個機會，然後有個舞台可以讓我繼續在場上發揮，這是比較重要的。」張肇元透露，一開始與經紀團隊有討論過要朝複數年合約還是一年一簽，「最後評估的想法是先簽一年，想說可以再給自己多一些挑戰，看能不能再拚更好的成績。」去年球季尾聲，張肇元因腹部拉傷，提前結束球季，也錯過與樂天桃猿的「天王三」系列賽，經過休賽季的持續治療，目前傷勢已恢復超過8成，能夠正常訓練。休賽季張肇元赴日本「進修」，加強打擊的發力、穩定性，「試著讓身體運用的更多一點。」回顧去年球季，張肇元認為守備能力還需要持續加強，「失誤還是太多，希望可以讓投手有安定感。」他指出，今年的課題，就是要保持穩定，盼自己能在球季中遇到撞牆期時，有辦法順利調整、解決。張肇元今年給自己的目標是「最佳10人」，去年不敵樂天桃猿張閔勛，屈居第2名，他坦言有點可惜，「去年一開始的目標不是最佳10人，是打到後面有機會，才有這樣的想法，所以雖然可惜，但也沒有那種非拿不可的感覺。」張肇元直言，連續2年出賽數都有達標，今年就會想挑戰「最佳10人」，也是給自己一個肯定。