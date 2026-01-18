我是廣告 請繼續往下閱讀

▲吳佩慈沒嫁進豪門在被嘲諷多年後，近年出現反轉。（圖／NOWNEWS資料照）

47歲女星吳佩慈與富商男友紀曉波育有4名子女，雖長年被外界譏諷為「萬年未婚妻」，但在紀曉波近期爆出欠下百億巨款、準婆婆崔麗杰涉嫌違反美國移民法被捕之際，吳佩慈並未受波及。外界分析，正因兩人沒有法律上的婚姻關係，吳佩慈名下高達232億的身家才得以合法與男方債務「澈底絕緣」，被視為靠單身保住鉅額資產的聰明之舉，還有人驚呼「不結婚才是贏家」。面對紀家接連爆出的財務與法律危機，吳佩慈的生活依舊富裕，目前她帶著4名子女定居日本，行事轉趨低調。有人點出，即便紀曉波事業崩塌，因雙方無婚約束縛，吳佩慈的資產無需用於償還伴侶債務，這使她反而成為在風暴中保護家族最後一筆資金與血脈的關鍵盾牌。回顧吳佩慈這段感情，她在2012年與紀曉波相戀，2013年宣布懷孕後退出演藝圈，並在6年內生下2男2女。儘管她曾宣布產後會舉辦婚禮，但多年來始終未能轉正成為紀太太。她也曾因此常遭網友嘲笑是「生子機器」，甚至送婆婆禮物也被酸「拿熱臉貼冷屁股」，不管怎麼努力都嫁不進豪門。雖然沒有結婚證書，但吳佩慈在紀家地位穩固且備受寵愛。據了解，紀曉波過去出手闊綽，除贈送吳佩慈豪宅與精品外，她每生一胎便能獲得上億元的獎勵金與股票，身價一路飆漲。吳佩慈也曾斥資40億聘請歐洲工匠打造水晶巨龍送給準婆婆慶生，展現出即使無名分也早已獲得家族認可的財力與關係。隨著男方陷入財務困境，大眾對吳佩慈的評價也出現翻轉。過去對她「嫁不進去」的嘲諷，如今轉為讚嘆她的先見之明。外界認為她早已看淡那張豪門入場券，在紀家深陷風暴時，她既保有優渥生活的本錢，又免於背負巨債，被認為是不結婚才是最明智的作法。