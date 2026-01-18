我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蘇西艾米斯（如圖）在《鐵達尼號》演女主角的孫女，後來則嫁給了該片導演詹姆斯卡麥隆。（圖／摘自IMDb）

▲《無底洞》瑪麗伊莉莎白馬絲楚湯妮奧（左）與艾德哈里斯（右）都與導演詹姆斯卡麥隆澈底翻臉，對他在片場的作風憤怒到不行。（圖／摘自IMDb）

▲凱特溫絲蕾（如圖）拍《鐵達尼號》時曾經染上肺炎，差點就要跟導演詹姆斯卡麥隆再也不往來。（圖／摘自IMDb）

▲琳達漢彌爾頓（如圖）演出《魔鬼終結者2》後，就和該片導演詹姆斯卡麥隆交往、結婚，詹姆斯的5任妻子有4任都是一起拍戲的合作夥伴。（圖／摘自IMDb）

還在全球各地熱映中的《阿凡達：火與燼》，雖然票房成績和前兩集有段落差，仍然超越12億美元大關，讓執導該片的詹姆斯卡麥隆晉升「百億美元巨導」的行列。詹姆斯過去是工作人員聞風喪膽的「片場暴君」，凱特溫絲蕾一度被他氣壞，差點永不再合作。但他又有出人意料的另一面，在片場爆氣之後，竟然就把共事的女製片或女星陸續娶回家，他的5任妻子有4任都是一起拍戲結緣。在觀眾眼中，詹姆斯卡麥隆最擅拍超級巨大的場面、炮製高科技的視聽饗宴，從《魔鬼終結者2》、《魔鬼大帝：真實謊言》、《鐵達尼號》到《阿凡達》，他一次又一次打造出超乎觀眾想像的驚人視效，票房也一再創造紀錄，可是輝煌佳績的背後，卻是一堆工作人員和演員被氣到差點拒絕再攜手的血淚。《無底洞》女主角瑪麗伊莉莎白馬絲楚湯妮奧就跟他澈底翻臉，多年後仍拒絕參加關於該片的任何訪談。詹姆斯對於水有種奇特的執迷，從《無底洞》就一路拍攝水底主題的內容，為了逼真呈現人類在深海之下壓力大到精神失控、行為瘋狂的樣貌，他很堅持演員們要真的被放進水底，不讓他們太常浮出水面呼吸，造成男女主角艾德哈里斯、瑪麗伊莉莎白馬絲楚湯妮奧都在水裡飽嘗性命快不保、無法呼吸的強大恐懼，他還打死不讓他們上來，繼續視若無睹拍攝，艾德一度離開水面後直接賞他一拳。《無底洞》是詹姆斯在《異形第2集》嘗到叫好叫座佳績後，自己打造的全新故事，電影公司本來也砸大錢支持，他卻求好心切，越拍越燒錢，嚴重超時、超支之下，影片公司不等他拍完後半段的大型特效片段，直接以缺乏特效畫面搭配結局大高潮、較完整版本缺少約半小時內容的殘缺版推出公映，儘管視覺效果已經備受讚譽，賣座數字不算低卻還是不如預期。這部片讓詹姆斯有點得不償失，不但讓瑪麗伊莉莎白馬絲楚湯妮奧在後續訪談中都表明拍《無底洞》是畢生最糟的經驗，艾德哈里斯也拒絕再討論這部片，不願再回想起那段慘通的時光，他甚至被傳過在拍攝該片時，某次收工在開車回家的路上，壓力大到崩潰大哭。凱特溫絲蕾則是在拍《鐵達尼號》時，泡水泡到差點溺水，詹姆斯卡麥隆卻只關心那場戲有沒有拍好，沒在管她會不會意外死掉。而她常要20小時高強度工作，一度拍到得了肺炎，曾經也要將詹姆斯列為拒絕往來戶，直到多年後彼此和解、再度攜手《阿凡達》系列，凱特認為他現在變好非常多。妙的是，演員與工作人員拍詹姆斯卡麥隆的戲，通常都是地獄等級的恐怖挑戰，唯獨幾位女性人員倖免：他結了5次婚，第2任妻子蓋兒安赫是《魔鬼終結者》、《異形第2集》等片的製片，第3任妻子凱薩琳畢格蘿曾執導他監製的《驚爆點》等片，第4任妻子琳達漢彌爾頓就是《魔鬼終結者》系列女主角，現任的蘇西艾米斯則在《鐵達尼號》演女主角的孫女，都是一起拍戲燃起愛火。這種奇特的「片場暴君卻又開桃花」的特別現象，琳達漢彌爾頓曾有解釋：「在拍片時，他會把所有的熱情、愛和精力都傾注在攝影機和演員身上，如果你不在那個片場，你對他來說就不存在。」也難怪他只能在片場找戀愛對象，不過他和蘇西也已經在一起25年，進入熟年之後，他確實脾氣變較好，言行也收斂了不少。