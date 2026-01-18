我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在3月5日點燃戰火，英國隊將迎來超強外援，據國際棒球記者史普拉德林（Shawn Spradling）與外媒報導，效力於紐約洋基隊的明星二壘手「爵士哥」齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）已正式承諾，將代表英國隊出征本屆經典賽。現年27歲的齊森姆來自巴哈馬，2015年簽約響尾蛇隊，2019年在馬林魚隊登上大聯盟，2024年季中被交易至洋基後打出生涯代表作。去年出賽出賽130場，敲出31轟、80分打點，並跑出31次盜壘。齊森姆打擊三圍.242/.332/.481，OPS達0.813，wRC+ 為126。齊森姆全壘打數並列全聯盟二壘手之冠，fWAR值4.4高居同位置第3，更成功奪下生涯首座二壘手銀棒獎。憑藉優異表現，齊森姆在休季期間獲得洋基隊1020萬美元（約新台幣3.2 億）的合約。相較於去年的585萬美元，加薪幅度高達74%，顯示球團對其身價的高度認可。據國際棒球記者史普拉德林報導，出身巴哈馬（英國前殖民地）的齊森姆，將替英國隊出征經典賽，這並非他首次為英國隊效力，早在2016年經典賽資格賽時，年僅18歲的齊森姆便曾披上英國隊戰袍。齊森姆睽違10年後再度回歸，不僅是英國隊的核心打者，更有望成為本屆賽會中數一數二的頂級球星。除了齊森姆，國民隊大物捕手福德（Harry Ford）也已宣布參賽。英國隊本屆被分在競爭激烈的B組，對手為美國、墨西哥、義大利、巴西，面對美、墨等強權，雖然出線難度極高，但隨著「爵士哥」的加入，英國隊的打線實力將不容小覷，成為B組的一大變數。