▲味全龍開訓儀式後，林智勝來到場外幫球迷簽名，現場也湧現排隊人潮。（圖／記者林子翔攝）

味全龍今（18）日於斗六棒球場舉行開訓儀式，傳奇球星林智勝轉任一軍助理打擊教練，會後親民來到場外，接受破百位球迷簽名，現場湧現排隊人潮。談到新球季職務，林智勝表示，「我主要就是協助打擊，不是要教什麼動作，而是慢慢地跟選手互動，然後去了解當選手的心態。」林智勝希望可以從中找到一個雙方溝通的橋樑。林智勝去年秋訓曾擔任實習打擊教練，如今仍在學習成為一位頂尖教練，他笑說沒有自己想像中這麼難，主要想強調用正面心態面對每次打擊，「大家的技術都有一定的等級、水準，若能保持正面的心情與能量，能力就能確實發揮出來，落差也不會太大。」當被問到新球季任務，林智勝表示還沒有收到明確通知，是會留在一軍還是前往二軍基地，輔佐年輕球員成長。總教練葉君璋則透露，「本來是希望說他可以在二軍的，但是到最後，還是想說如何對球隊的幫助是最大的，所以一開始會先讓他在一軍。」近年許多教練都有規劃海外進修的機會，林智勝反倒認為，先待在球隊內部看到需求，再針對性地去學習，反而對球隊更有幫助，「先看球隊的狀況是怎麼樣，如果有看到比較欠缺的東西，那我再去學，感覺這樣比較有目標，這樣對我來講、對球隊來講，都是一個幫助。」