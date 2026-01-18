我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍新球季找來上季分別在樂天桃猿、統一獅投出佳績的魔神龍、梅賽鍶，加上具大聯盟資歷的蔣銲以及原本的鋼龍、伍鐸，豪組超大咖洋投陣容，總教練葉君璋談到魔神龍、梅賽鍶兩人加入，大讚他們是很會比賽的選手，「主要就是看中他們比賽能力、控制力都很到位，希望來到我們這邊以後，可以保持那樣的狀態。」由於伍鐸已經具有本土洋將身分，味全龍在將徐若熙送出國情況下，休賽季把補強火力集中在洋投布局，5洋投備位，論資歷、成績，都呈現大躍進，葉君璋認為，除了數量之外，質其實更重要，「他們來之後，要可以融入環境，實力沒問題才會找他們來，所以主要就是適應力，這才會影響他來中職的投球結果。」至於本土先發方面，去年首輪選進的黃暐傑，當然是考慮選項，「感覺起來他有更進入狀況，目前來講他確實是一個人選，但還是要看他身體狀況，目前只能說，一定有這樣的選項。」至於加入隊的曾仁和，葉君璋也對他有很高期待，「我覺得他的能力很好，身體健康是主要課題，如果傷勢無虞，我覺得他整體可以再好個兩、三成沒問題。」