味全龍今（18）日舉行 2026 年球季開訓典禮，全體教練團與球員齊聚球場，在嶄新的賽季起點上，正式揭曉年度口號「Run & Roar 奔龍而上」，象徵得分後的全場激吼！宣示龍將已蓄勢待發，將以烈焰之姿劃破長空，在賽場上盡情 Run，放聲 Roar！不畏強敵，只管衝向勝利，新加入的教練古久保健二也首披龍袍亮相。本次年度口號揭曉儀式，味全龍特別邀請去年「全勤獎」龍迷共同參與，感謝球迷一路相挺的熱情支持，也象徵新賽季將持續以球迷為核心，讓每一聲吶喊都成為推動球隊前進的重要力量。現場氣氛熱烈，展現出龍隊與球迷之間緊密連結的深厚情感。開訓典禮中，味全龍復出推手魏應充也親自為新加入的球員與教練披上球衣與球帽。其中，新任教練古久保健二首次以味全龍成員身分公開亮相，甫登場即迎來滿場歡呼，為新賽季揭開嶄新篇章。總教練葉君璋在典禮中發表精神喊話，打造冠軍球隊，目標直指臺灣大賽。葉總在受訪時也表示感謝三董的對於球隊資源投入的全力支持，並承諾帶領球隊以最佳狀態迎接每場比賽。今年開訓活動另一大亮點為「心願牆」展示，延續往年傳統，球員將個人年度目標寫在心願卡上，並於現場展示供媒體拍攝。包含陳冠偉寫下「拿下救援王」作為新賽季目標，徐若熙則留下「祝2026味全龍台灣 #1」的小彩蛋。開訓典禮結束後，球團也安排龍將簽名會，由參與WBC中華隊集訓的吉力吉撈·鞏冠、蔣少宏、林凱威及張政禹與球迷近距離互動，現場氣氛熱絡。隨著 2026 年春訓正式啟動，味全龍以「Run & Roar 奔龍而上」為信念，直指巔峰榮耀，拿下總冠軍！