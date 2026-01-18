我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王俊凱為周杰倫送上生日祝福。（圖／微博）

亞洲天王周杰倫今（18）日正逢47歲生日，許多圈內人士、家人皆為他送上祝福，其中也包括11年來從來不缺席的鐵粉「TFBOYS隊長王俊凱」，他每年都會上傳自己手繪的蛋糕圖片，來祝福偶像周杰倫的生日，今年也不例外，送上蛋糕的同時還寫下了想跟偶像一起打網球的願望，引起許多討論。王俊凱透過擁有超過8382萬粉絲的微博帳號，在今日凌晨準時為周杰倫送上祝福，他寫下「杰倫哥生日快樂！請問網球教練Jay今年檔期滿了嗎？我先排個隊！」寫下了想跟偶像一起打網球的願望。有趣的是，王俊凱已經連續十一年在周杰倫生日當天獻上祝福，並且每年都會送上自己親手畫的生日蛋糕，今年蛋糕中可見網球拍、高爾夫球竿、音樂符號、麥克風等，皆是滿滿的和周杰倫有關的元素，小細節中可以看見王俊凱是真心崇拜這位偶像。今日並非只是周杰倫的生日，也是他和老婆昆凌結婚的11週年，因此昆凌也在社群曬出跟老公的合照，只見夫妻兩頭靠著頭，手拿香檳幸福合照，附文寫下：「Celebrating our 11th wedding anniversary.（慶祝我們結婚11周年紀念日）」，聚會上周杰倫媽媽、昆凌父親以及柯有倫等好友都有到場，一起度過好友生日的精彩瞬間。