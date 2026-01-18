我是廣告 請繼續往下閱讀

▲趙露思與王鶴棣在台上貼身熱舞，趙露思還公主抱起王鶴棣。（圖／微博@咕噜黑化了 、@内魚在逃女明星）

27歲中國男星王鶴棣日前宣布邀請趙露思擔任澳門場《D.PARTY演唱會》嘉賓，不料卻被他與虞書欣主演的爆紅陸劇《蒼蘭訣》「棣欣引力」CP粉罵翻。但兩人不懼輿論，在昨（17）日一起登台表演，不只有多個貼身熱舞片段，趙露思還公主抱起王鶴棣，多個充滿火花的自然互動，火速引發熱議。但由於王鶴棣沒有在演唱會中提到《蒼蘭訣》，也被視為澈底切割虞書欣，直接遭批「忘本」。王鶴棣在昨日的澳門演唱會中，邀請同為四川出身的趙露思登台合唱〈Pretty〉。只見王鶴棣以金髮配全黑西裝，趙露思則穿著短版背心，大露性感小蠻腰，兩人不時貼身熱舞，王鶴棣還雙手環繞趙露思腰部、頭也靠近對方肩頸，每一個互動都充滿火花。演出尾聲，趙露思還直接公主抱起王鶴棣，雖然忍不住笑場，但兩人自然反應都讓現場尖叫聲不斷。最後他們更是用家鄉的四川話對話，互動親切又自然。但不料兩人的火花，卻引發了「棣欣引力」CP粉的不滿，有人指出，王鶴棣當天刻意避開《蒼蘭訣》相關話題，在大螢幕輪流播出王鶴棣出演過的角色時，卻不見他在《蒼蘭訣》飾演的「東方青蒼」，就連在唱到〈命〉時，一唱到「東方青蒼」歌詞，就將麥克風轉向觀眾，被說是在澈底切割虞書欣。在罵聲持續延燒後，相關單位忍不住出面解釋，表示因為版權限制，有些作品、角色無法在演唱會提到，否認是刻意避談。事實上，這次王鶴棣邀請趙露思引發爭議的原因，是因為趙露思與虞書欣同為中國95後的頂流花旦，由於年齡相仿、戲路重疊，加上作品經常在同時間段對打，兩人一直被外界視為強大的競爭對手。雖然雙方在公開場合並未有過直接的爭吵，但卻時常傳出不合，不只有爭奪資源、代言的傳聞，有一次趙露思直播中提到考駕照的題目，談到「高速公路倒車」會被扣分，也被猜測是在影射虞書欣團隊曾在2024年於高速公路上違規倒車的事件，當時也引發粉絲們的激烈爭吵。