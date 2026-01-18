我是廣告 請繼續往下閱讀

味全龍今（18）日舉辦2026年新球季開訓儀式，確定轉任一軍助理打擊教練的林智勝，稍早也出席與會，談到國家隊老戰友、同期的陳鏞基日前宣布將迎來生涯最終季，林智勝透露不意外，還笑說「差不多了啦」，隨後也開玩笑點名，下一位就是富邦悍將41歲老將王勝偉。「差不多了啦，這個世代，也剩下勝偉了。」林智勝隨後收起笑容表示，「我覺得，這其實就是一個很正常的過程，他在這個時候退，也沒有什麼不好啊，可以想一下未來。」林智勝與陳鏞基2006年杜哈亞運曾一起為中華隊效力並奪下金牌，2017年世界棒球經典賽後，也都從國家隊功成身退，兩人過往也有不錯交情。2025年是林智勝與胡金龍，同1年迎來生涯「最後一舞」，結果今年就是國家隊老戰友陳鏞基，林智勝平常心看待，認為這就是時間之下的必然結果，只要球員想清楚、沒有遺憾就好，他也提到，雖然不清楚實際情況，但陳鏞基在做這個決定時，應該沒花太多時間，「總之就是祝福他。」