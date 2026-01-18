我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴寶劍規定想參加自己簽售會的粉絲最多只能買三本年曆，希望到場和自己見面的粉絲都是公平抽籤而來。（圖／微樂客 WillMusic臉書）

韓國男星朴寶劍自11月來台參加AAA頒獎典禮後，再次宣布2月15號要來台灣舉辦年曆簽售會！有趣的是，他的簽售會不像其他明星一般一定要大量購買才能獲得參加資格，本次活動他特別規定每個帳號只能購買最多3本年曆，採公平抽籤制度讓許多粉絲讚爆，直呼他根本是「天使下凡！」朴寶劍將於2月15日來到台灣舉辦年曆簽售會，只要購買指定年曆就能夠擁有抽獎資格，買一本擁有一次中獎機會，買越多本中獎機率則更高，因此許多為求近距離和偶像互動的粉絲會拿出許多財產大量購入，不過本次朴寶劍的簽售會卻有購買上限規定「每人最多只能買3本」，希望粉絲不要為了和自己見面而散盡家財。而朴寶劍的簽售會現場也是福利滿滿，不只可以跟偶像近距離簽名互動，現場還有拍照時間、Q&A時間、全體大合照、抽獎親筆拍立得等福利，購買應募商品者還能夠獲得限定中文卡背小卡，讓許多即使沒有想要參加活動的粉絲也爭相購入。朴寶劍在2025年多次來到台灣參加活動，不只在高雄流行音樂中心舉辦見面會門票秒殺，也出席了AAA頒獎典禮，和日本演員佐藤健當鄰居的反應在網路上掀起許多討論，本次為了保護粉絲錢包限制簽售會只能購買3本年曆一事，又讓他美談再加一，讓許多網友愛上了這位善良又帥氣的演員。