味全龍今（18）日舉辦2026年開訓典禮，領隊丁仲緯會後受訪時，坦言3名主力李凱威、郭天信與蔣少宏，目前都往複數年合約洽談中，也分享隊內談約狀況，味全龍還未公布今年球員合約，領隊丁仲緯稍早受訪時，談到備受矚目的3名主力球員，包含134支安打以及28次盜壘拿下安打、盜壘雙冠王以及二壘手金手套四連霸、最佳十人二壘手三連霸的李凱威，以及當家中外野手郭天信、鐵捕蔣少宏合約狀況，「複數年合約進行中，有詳細再跟大家說。」至於與前冠軍教頭古久保健二的洽談經過，丁仲緯透露時間點是在去年底，第一次雙向溝通就有良好共識，「感受到古久保教練是一位細心，且用心的人，主要溝通重點是針對，如果來味全龍要做什麼事情，雙方很快就達成共識，決定攜手合作。」味全龍新球季延攬樂天桃猿左護法魔神樂，並改名為魔神龍再出發，丁仲緯強調，「前提還是說都符合聯盟規定才去洽談，這些好投手都有一定成績、數據，符合我們的目標跟期待，希望他們來到味全龍用好表現幫助球隊。」丁仲緯表示，目前本土補強告一段落，洋投方面還是有名單在評估，只要有好選手就不排除網羅，「接下來重點應該就是春訓的各項訓練、安排上了。」