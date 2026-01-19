我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA洛杉磯湖人隊今（19）日比賽面對多倫多暴龍，雙核心詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）健康出賽，合力率隊以110：93取勝，詹姆斯除將史上最高總得分推進至51000分之外，還在首節開打不久就在一次回防時上演追魂鍋，湖人本場開打前遭遇2連敗小低潮，詹姆斯迎來隊友唐西奇回歸，兩人先發上陣，才開打不到2分鐘，暴龍在一次快攻時，將球傳到空手切入的後衛阿巴吉（Ochai Agbaji）手上，只見41歲的詹姆斯從後方猛追，最後起跳送出一記追魂鍋，讓全場球迷歡聲雷動。詹姆斯全場最後繳出24分、4籃板與7助攻的全能數據，下半場的一次跳投命中，使得他的生涯總得分正式超越51000分（包含例行賽與季後賽），將史上最多分紀錄再度改寫，持續推高「詹姆斯障礙」。詹姆斯生涯有多次上演追魂鍋的精彩鏡頭，最有名的莫過於2016年總冠軍賽G7的勇騎大戰，比賽剩餘1分50秒，兩隊89：89平手時，勇士伊古達拉（Andre Iguodala）快攻上籃時，遭到後方的詹姆斯，以幾乎平框的高度從後方一路飛出，最終阻擋下勇士該波進攻，最終騎士也獲得該年總冠軍，詹姆斯該次防守，甚至被譽為史上最偉大的一次防守。