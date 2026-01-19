我是廣告 請繼續往下閱讀

WBC經典賽3月開打，美國隊組成史上最強夢幻隊，強勢挑戰日本衛冕霸業，今（19）日再宣布西雅圖水手30歲後援左投斯皮爾（Gabe Speier）、坦帕灣光芒右投賈克斯（Griffin Jax）入隊，補強牛棚深度，斯皮爾去年在水手單季出賽76場，全是後援出賽，累積4勝3敗、防禦率2.61，合計62局中僅被打出43支安打，另添82K僅出現11次保送，每局被上壘率僅0.871，論進階數據，堪稱去年壓制力最好的左手牛棚投手之一。大聯盟官網數據分析師艾德勒（David Adler）也發文提到，斯皮爾在大聯盟投出頂尖成績背後，來自於每一顆球種都是針對性的武器。均速95英哩的四縫線用來面對右打，揮空率高達27%，94英哩二縫線伸卡球目的則是攻擊左打者內角，兩顆球種也能掩護位移量誇張的滑球，讓斯皮爾可以在決勝時投出這顆武器，去年他的滑球揮空率高達49%，壞球追打率也有36%。以上特色讓斯皮爾成為壓制左打的強投，去年被左打打擊率僅1成79，尤其大谷翔平不擅於面對出手角度在38度以下的左投，而數據統計，斯皮爾去年出手角度僅28度。斯皮爾預計也會成為經典賽上，美國關鍵時刻面對對手關鍵左打、如大谷翔平時的專武，但實際上，斯皮爾生涯與大谷翔平僅有2打數交手紀錄，斯皮爾還被大谷打出1支2分砲。