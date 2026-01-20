效力於洛杉磯道奇隊（Los Angeles Dodgers）的日本超級巨星大谷翔平，在美國的人氣與知名度再度獲得數據證實。根據國際知名數據分析公司《YouGov》美國版公布的2025年第四季「全美現役運動員人氣排行榜」，大谷翔平在美國成年男性群體中獲得驚人的49%支持率，高居所有運動員第5位，更是唯一闖入人氣前10名的棒球選手。而人氣排行榜上，退役摔角選手約翰希南（John Cena）高居第一，NBA球星詹姆斯（LeBron James）則排在第3。

男人也瘋狂　大谷在男性群體支持率近半

這份針對全美成年人進行的調查顯示，大谷翔平在整體成年人中的支持率（即對該選手抱有好感的比例）為37%，排名全美第9。若進一步細分受訪者，大谷在男性群體中的支持率躍升至49%（排名第5），遠高於女性群體的24%。

此外，大谷在「千禧世代」（20代後半至40代前半）中展現了極強的號召力，支持率達42%（排名第6）。這項數據不僅超越了許多美國本土棒球球星，也顯示出他跨越國籍與文化的魅力。

▲大谷翔平在最新曝光的ECC廣告中，罕見換上「黑框眼鏡」造型，化身知性暖男。他所發起的留學圓夢計畫也邁入第三年，將繼續贊助50名學生出國看世界。（圖／翻攝自 ECC 官方頻道）
▲這份針對全美成年人進行的調查顯示，大谷翔平在整體成年人中的支持率（即對該選手抱有好感的比例）為37%，排名全美第9。（圖／翻攝自 ECC 官方頻道）
知名度大爆發　過半數美國人「聽過大谷」

在知名度（即曾聽說過該選手名字的比例）方面，大谷翔平同樣交出亮眼成績單。他在全美成年人中的知名度達到53%（排名第27），在男性群體中更高達65%。相較之下，紐約洋基隊（New York Yankees）的強打賈吉（Aaron Judge）在知名度（50%）與人氣（29%）上皆稍遜於大谷，僅在40代後半至60歲的群體中略佔優勢。

這顯示大谷翔平不僅是當今大聯盟（MLB）的門面，其影響力已滲透進美國主流體育文化，能與詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）等籃球巨星同場角逐人氣。

全美運動員人氣與知名度總榜單

根據《YouGov》的最新數據，全美最具人氣的運動員前三名分別為：約翰希南（John Cena，55%）、拜爾絲（Simone Biles，54%）與詹姆斯（LeBron James，46%）。大谷翔平以37%與杜蘭特（Kevin Durant）並列第9。

而在知名度榜單中，詹姆斯與老虎伍茲（Tiger Woods）皆以90%並列第一，大谷翔平則以53%排名第27，領先賈吉的第32名。

▲大谷翔平親自回顧復出的一年，直言結果「可以給自己滿分」，但更重要的是，他不想失去最初愛上棒球的那份純粹。（圖／美聯社／達志影像）
▲根據《YouGov》的最新數據，全美最具人氣的運動員排行榜中，大谷翔平以37%與杜蘭特（Kevin Durant）並列第9。（圖／美聯社／達志影像）
2025年Q4美國運動員人氣與知名度排行榜（YouGov 調查）

〇 人氣排行榜（受訪者持肯定評價之比例）

約翰希南（John Cena）：55%

西蒙拜爾絲（Simone Biles）：54%

詹姆斯（LeBron James）：46%

大威廉絲（Venus Williams）：46%

史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）：46%

凱特琳克拉克（Caitlin Clark）：45%

老虎伍茲（Tiger Woods）：40%

派翠克馬霍姆斯（Patrick Mahomes）：39%

大谷翔平（Shohei Ohtani）：37%

凱文杜蘭特（Kevin Durant）：37%

亞倫賈吉（Aaron Judge）：29%

大坂直美（Naomi Osaka）：29%

▲沒看過John Cena摔角的，也知道他過去的迷因哏「冰淇淋」。（圖／翻攝自微博）
▲根據《YouGov》的最新數據，全美最具人氣的運動員第一名為約翰希南（John Cena，55%）。（圖／翻攝自微博）
〇 知名度排行榜（受訪者曾聽聞該選手之比例）

詹姆斯（LeBron James）：90%

老虎伍茲（Tiger Woods）：90%

約翰希南（John Cena）：87%

崔維斯凱爾西（Travis Kelce）：80%

西蒙拜爾絲（Simone Biles）：80%

派翠克馬霍姆斯（Patrick Mahomes）：77%

大威廉絲（Venus Williams）：75%

史蒂芬柯瑞（Stephen Curry）：72%

凱特琳克拉克（Caitlin Clark）：70%

凱文杜蘭特（Kevin Durant）：69%

大谷翔平（Shohei Ohtani）：53%

亞倫賈吉（Aaron Judge）：50%

▲湖人近期因傷病困擾戰績急劇下滑。繼上一場慘敗黃蜂後，今（18）日作客波特再度踢到鐵板。面對缺少阿夫迪亞（Deni Avdija）但韌性十足的拓荒者，單核作戰的詹姆斯（LeBron James）攻下20分、9籃板、8助攻的準大三元仍顯得孤掌難鳴，終場湖人以116：132慘敗。（圖／美聯社／達志影像）
▲在知名度榜單中，詹姆斯與老虎伍茲（Tiger Woods）皆以90%並列第一。（圖／美聯社／達志影像）
