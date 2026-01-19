女星洪詩與演員李運慶婚後幸福，近期卻因李運慶哥哥的一篇舊文意外掀起網友熱議，貼文透露洪詩在婚前就開始照顧患有失智症的公公，遭質疑被當成免費看護，引來兩派網友論戰，更被酸是鬼故事。女明星婚後生活經常引起網友討論，先前就有人發問：「女明星之中誰嫁的最好?誰過得最爽？誰過得最幸福？」包括林志玲、賈靜雯、柯佳嬿，但最多人羨慕的是天王嫂昆凌，不僅深受老公周杰倫寵愛，連婆婆葉惠美都對她疼愛有加。
女藝人誰嫁最好？網友點名昆凌：婆婆超疼
有網友過去曾發問「女藝人中誰嫁得最好」？想知道台灣哪一位女藝人嫁得最好，婚後過得最爽、最幸福。貼文一出引來網友熱議，其中最多人點名的是昆凌，紛紛表示「昆凌吧」、「昆凌感覺是嫁給周才變明星」、「昆凌他婆婆竟然願意把錢給她管」、「唯一答案，昆凌」、「昆凌，一生羨慕」。
周杰倫、昆凌結婚11年 夫妻互動讓人羨慕
周杰倫2015年和昆凌結婚以後，是演藝圈著名的「寵妻魔人」，不僅陪昆凌到處工作，還親自操刀她主演的電影主題曲，即使結婚11年仍常常放閃。甚至有網友曾目睹夫妻倆在逛街，昆凌在試裝時，周杰倫全程在旁陪伴，「連手機都沒玩」，讓許多網友看了羨慕不已。
另外，昆凌的婆婆同樣對她疼愛有加，她曾被問到與婆婆私底下互動如何？昆凌表示很幸福，婆婆對她像親生女兒一樣，婆媳關係很好。而昆凌也十分懂的拿捏與婆婆的相處界線，即使獲得葉惠美的喜愛，她依然謹守分寸，展現對長輩應有的尊重和禮貌，更常常嘴甜撒嬌，公開誇讚婆婆。
