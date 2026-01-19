第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，日本全力尋求衛冕，但徵召遇上不少波折，雖然大谷翔平去年底表態參戰，但除佐佐木朗希確定休養外，幾位大聯盟主力投手如山本由伸、今永昇太、鈴木誠也等人都尚未決定出賽，目前名單中算得上頂級球星的，仍僅有大谷翔平一人，也引發最終陣容是否不如上一屆的話題性。
豪奪3次經典賽冠軍 日本堪稱經典賽大魔王
經典賽目前舉辦5屆，日本豪奪3次冠軍，包含第1、2屆的連霸，但過程中3度輸給韓國，第3、4屆又都兵敗準決賽，讓上一屆的日本組成復仇者聯盟，豪組史上最強國家隊，最終於大谷翔平率領下，成為賽史繼多明尼加後，第2支全勝奪冠隊伍，也為隊史第3面經典賽冠軍。
日本隊後續由井端弘和掌權，卻在2024年以職棒球員為主體的世界棒球12強賽事中，於決賽0：4被中華隊完封，井端弘和壓力山大，經典賽成為重中之重，去年初就開始展開情蒐與徵召作業，但與大聯盟聯繫的窗口回應進度緩慢，井端弘和忍不住抱怨也無濟於事。
日本徵召不順 山本由伸至今尚未確定參戰
首波公布的8人投手名單中，除大谷翔平外，另有2位大聯盟投手加入，分別是菊池雄星與松井裕樹，其餘大勢、伊藤大海、種市篤暉、平良海馬與石井大智，皆為日職球員，第2波大名單，則加入球威已過巔峰、目前無大聯盟合約的菅野智之，其餘也都是日職球星。
此外，今年在日職投出現象級成績的西武獅王牌今井達也，確定婉拒經典賽，也讓日本再度少去一位珍貴的先發戰力。
目前山本由伸、鈴木誠也、今永昇太與千賀滉大等現役大聯盟球星徵召進度，都尚在與大聯盟母球團跑流程中，以日職球星為主體的打線中，還少去2位剛挑戰大聯盟的重砲級球星岡本和真、村上宗隆（都尚未確定參戰），本土打線中算得上砲手的，僅有佐藤輝明、牧秀悟與森下翔太3人。
日本預賽目標全勝晉級 前2戰投手安排成重點
日本經典賽C組預賽首日輪空，後續連打4天，作為地主國，4戰皆為晚場出賽是優勢，將先後面對中華隊、韓國、澳洲與捷克，前2戰投手安排成為重點，尤其首戰面對中華隊，若陷入跟12強一樣的低比分死鬥，恐會消耗太多主力投手，對隔日面對韓國相對不利，如今多位頂尖球星尚未參戰，也讓這2場比賽添增更多未知數。
但在擁有大谷翔平這位世界巨星領銜，率領一票亞洲最高職棒殿堂球星的日本，預賽目標仍非過關，全勝晉級才是合理期待。
|2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程
|比賽日期
|比賽時間
|對戰組合
|3月5日
|11：00
|澳洲 vs 台灣
|18：00
|韓國 vs 捷克
|3月6日
|11：00
|捷克 vs 澳洲
|18：00
|台灣 vs 日本
|3月7日
|11：00
|捷克 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 韓國
|3月8日
|11：00
|韓國 vs 台灣
|18：00
|日本 vs 澳洲
|3月9日
|18：00
|澳洲 vs 韓國
|3月10日
|18：00
|日本 vs 捷克