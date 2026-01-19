我是廣告 請繼續往下閱讀

▲只要大谷翔平還在陣中，日本就是經典賽最強國家之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026年WBC世界棒球經典賽C組賽程 比賽日期 比賽時間 對戰組合 3月5日 11：00 澳洲 vs 台灣 18：00 韓國 vs 捷克 3月6日 11：00 捷克 vs 澳洲 18：00 台灣 vs 日本 3月7日 11：00 捷克 vs 台灣 18：00 日本 vs 韓國 3月8日 11：00 韓國 vs 台灣 18：00 日本 vs 澳洲 3月9日 18：00 澳洲 vs 韓國 3月10日 18：00 日本 vs 捷克

第6屆WBC世界棒球經典賽3月即將開打，日本全力尋求衛冕，但徵召遇上不少波折，雖然大谷翔平去年底表態參戰，但除佐佐木朗希確定休養外，幾位大聯盟主力投手如山本由伸、今永昇太、鈴木誠也等人都尚未決定出賽，目前名單中算得上頂級球星的，仍僅有大谷翔平一人，也引發最終陣容是否不如上一屆的話題性。經典賽目前舉辦5屆，日本豪奪3次冠軍，包含第1、2屆的連霸，但過程中3度輸給韓國，第3、4屆又都兵敗準決賽，讓上一屆的日本組成復仇者聯盟，豪組史上最強國家隊，最終於大谷翔平率領下，成為賽史繼多明尼加後，第2支全勝奪冠隊伍，也為隊史第3面經典賽冠軍。日本隊後續由井端弘和掌權，卻在2024年以職棒球員為主體的世界棒球12強賽事中，於決賽0：4被中華隊完封，井端弘和壓力山大，經典賽成為重中之重，去年初就開始展開情蒐與徵召作業，但與大聯盟聯繫的窗口回應進度緩慢，井端弘和忍不住抱怨也無濟於事。首波公布的8人投手名單中，除大谷翔平外，另有2位大聯盟投手加入，分別是菊池雄星與松井裕樹，其餘大勢、伊藤大海、種市篤暉、平良海馬與石井大智，皆為日職球員，第2波大名單，則加入球威已過巔峰、目前無大聯盟合約的菅野智之，其餘也都是日職球星。此外，今年在日職投出現象級成績的西武獅王牌今井達也，確定婉拒經典賽，也讓日本再度少去一位珍貴的先發戰力。目前山本由伸、鈴木誠也、今永昇太與千賀滉大等現役大聯盟球星徵召進度，都尚在與大聯盟母球團跑流程中，以日職球星為主體的打線中，還少去2位剛挑戰大聯盟的重砲級球星岡本和真、村上宗隆（都尚未確定參戰），本土打線中算得上砲手的，僅有佐藤輝明、牧秀悟與森下翔太3人。日本經典賽C組預賽首日輪空，後續連打4天，作為地主國，4戰皆為晚場出賽是優勢，將先後面對中華隊、韓國、澳洲與捷克，前2戰投手安排成為重點，尤其首戰面對中華隊，若陷入跟12強一樣的低比分死鬥，恐會消耗太多主力投手，對隔日面對韓國相對不利，如今多位頂尖球星尚未參戰，也讓這2場比賽添增更多未知數。但在擁有大谷翔平這位世界巨星領銜，率領一票亞洲最高職棒殿堂球星的日本，預賽目標仍非過關，全勝晉級才是合理期待。