▲龍恩有優異的打擊能力，球隊也是看中其攻擊能力能夠幫助中華隊火力提升。（圖／美聯社／達志影像）

▲台美混血好手「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）遭光芒隊DFA，雖然他曾表態願意代表中華隊出戰經典賽，但由於本季傷勢不斷，身體狀況成為中華隊能否徵召他的關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）即將在三月開打，中華隊目前已在國訓中心展開集訓，希望屆時能呈現最佳戰力爭取晉級。關於目前旅外球員的部分，總教練曾豪駒也透露他們和球隊會合時間，至於「龍仔」龍恩（Jonathon Long）和「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）應該都會在2月28日才報到，屆時可能只剩3、4天磨合時間，但曾豪駒並不擔心，相信球團有足夠的默契和溝通能力。在談到中華隊經典賽前親自說明集訓兩階段的規劃目標時，曾豪駒說：「（現階段）把個人的能力恢復、怎麼去把個人的一個術提升，達到可以比賽的狀態。這樣到二月階段大巨蛋那邊開訓的時候，可以進入到實戰的團隊整合。」他強調，希望個人強化的部分能夠在左訓中心就完成。至於旅外球員部分，曾總希望可以在獲得母球團許可後盡快加入球隊，就算之後要回母隊報到也沒關係，只要和中華隊這邊初步上有一個共識就可以了。雖然中華隊沒有正式公布球員名單，但在國訓中心開訓當天，初步報到的球員已一目了然，不過曾豪駒坦言確實名單還可能更動，因為旅外選手都還在追蹤，個人有意願，也要考慮球團意願以及投球限制，這些都要去追蹤，一來一往需要不少時間，所以說今天我們會有這麼多人加入集訓。」曾總說，希望正選名單可以在2月27日之前確認。至於外界矚目的龍恩和費爾柴德，曾豪駒提到，龍恩有優異的打擊能力，球隊也是看中其攻擊能力能夠幫助中華隊火力提升；而費仔則是腳程很出色、非常有破壞力，期許這兩名3A等級、上過大聯盟的球員加入，可以讓戰力更提升。龍仔和費仔目前的回歸時間都是訂在2月28日，如此大概只剩3、4添能去磨合。而能否爭取提前加入球隊？還要再跟所屬球團去協商。不過在溝通上面他是不太擔心，「大家的目標其實都是想要贏球、想要最好的成績，我相信到了比賽上默契不會差太多。這個團隊名單其實有很多旅外過的選手，所以溝通上面應該是不會有太大問題。」