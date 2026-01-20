強調後衛特崔楊（Trae Young）仍在復健節奏中，預計將於NBA美國職籃（National Basketball Association）明星賽後重新評估回歸可能性。

▲崔楊本季始終未能找到節奏，先後受到MCL扭傷與右大腿挫傷影響，合計僅出賽10場。（圖／美聯社／達志影像）

華盛頓巫師總管威爾．道金斯（Will Dawkins）公開否認外界盛傳的「提前關機」說法，崔楊目前正處理右膝內側副韌帶（MCL）與右大腿四頭肌傷勢，聯盟圈內一度傳出他可能休到明星賽，甚至整季報銷。對此，道金斯向外界說明，醫療團隊完成評估後認為，仍需要「幾週時間」讓楊恩回到理想狀態，因此決定把時程推至明星賽後再行檢視，「到那個時候我們會再做一次評估」。更重要的是，道金斯明確表示，球團仍希望本季能看到崔楊與年輕核心同場磨合，「我們想讓他和年輕球員一起打，這很重要」，間接否定了刻意保護、完全不讓他上場的推測。亞特蘭大老鷹兩週前正式結束「崔楊時代」，將這位4度入選明星賽的控衛送往華盛頓，換回C.J.麥卡倫（C.J. McCollum）與柯瑞．基斯波特（Corey Kispert）。稍早《The Athletic》記者喬許．羅賓斯（Josh Robbins）也指出，巫師並未打算加速崔楊復出，而是以長期健康為優先，短期內不追求他對戰績的直接貢獻，目標放在2026年以後的穩定產出。即便無法上場，崔楊仍持續參與球隊運作，並對巫師年輕核心留下深刻印象。球隊正處於重建期，二年級生凱許恩．喬治（Kyshawn George）被賦予更高持球與得分責任，雖然穩定性仍在調整，但進步軌跡已讓管理層感到樂觀。日前巫師以115：121不敵丹佛金塊之戰，喬治攻下29分、20投10中，表現亮眼。賽後，崔楊也在社群平台以「Young bull is really like that…🔥」留言力挺，展現對新隊友的認同。