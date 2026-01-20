我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金宣虎（左）與高允貞（右）主演的愛情劇《愛情怎麼翻譯》，因兩人高顏值與精湛演技獲得大量好評。（圖／IG@netflixkr）

Netflix最新浪漫愛情劇《愛情怎麼翻譯？》，在16日一次上完全部集數共12集，浪漫劇情與男女主角金宣虎、高允貞的高顏值及細膩演技，都讓這部劇討論度超高。而回顧現已登上男主角的金宣虎，舞台劇出身的他，憑著精湛演技一路走到男主地位，但卻曾遭前女友爆墮胎爭議，雖然韓媒《Dispatch》幫澄清，但還是讓他形象大跌，直到近年才再度找回人氣。而戲裡戲外都有著溫柔性格的他，曾自爆太愛吃玉米，直接在1個月瘦8公斤，還謙虛自認自己在普通人中，身材算不錯。有著好身材的金宣虎，曾在參加《兩天一夜4》時，聊到自己冬天最常吃地瓜、馬鈴薯跟玉米，還因為太愛吃玉米，連續1個月只吃玉米，完全不吃其他主食，而不知不覺瘦了8公斤，意外的瘦身效果，讓金宣虎都非常驚訝。而身材非常好的他，還曾登上金鍾國的YouTube節目《GYM鍾國》，開玩笑表示：「我在普通人裡，身材應該算不錯」，沒想到男神這麼紅，竟然還認為自己是普通人。金宣虎出道以來，演出的角色幾乎都非常溫柔，不過不只在戲內，其實戲外的個性也很溫柔，在舞台劇領域深耕10年，磨練出紮實基本功的他，直到31歲才以電視劇《金科長》走入大眾視線，並以《Start-Up：我的新創時代》中的毒舌卻溫暖男二「韓志平」而爆紅，直接升級為男主角，主演《海岸村恰恰恰》，深情守護女主角申敏兒。但在爆紅之際，金宣虎卻遭到前女友指控曾逼墮胎，一夕之間，暖男成為人人喊打的渣男，當時他選擇直接道歉而非辯解，導致代言與節目一度全喊停。不過D社卻伸出援手，指出前女友劈腿且說詞反覆，甚至指出金宣虎才是想負責的一方，雖然成功洗清冤屈，但還是有部分粉絲脫粉，但金宣虎戲裡戲外始終如一的溫柔與體貼，也讓他的粉絲更加愛他。然而，螢幕前總是展現出陽光又溫柔形象的金宣虎，其實童年有過很大的陰影，他小時候家裡曾遭小偷，他親眼目睹母親被歹徒刺傷，這也讓他患上嚴重的「注目恐懼症」，只要身處人多的地方就會呼吸困難。直到高三時接觸表演，他才驚覺被眾人注視也可以是溫暖且帶有正能量，在表演老師的引導下，他成功克服心理陰影，將恐懼轉化為演戲的動力，逐漸找回遺失的自我。