我是廣告 請繼續往下閱讀

▲霍諾德在1月24日將要挑戰徒手攀登101，去年9月就有民眾直擊他正在練習。（圖/YT@麥可地球日記）

攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），即將在今（24日）早上9點挑戰赤手攀登全球最高摩天大樓之一、508公尺的台北101，掀起全球關注。而這項壯舉也將透過Netflix的《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），於台灣時間1月24日、星期六上午9點進行全球同步直播，觀眾可一同見識這史無前例的挑戰。事實上，為了這場挑戰，現年40歲的霍諾德早在去年就低調訪台進行測試攀爬，並已獲得政府當局許可。霍諾德曾在受訪時表示，能挑戰登上台北101頂端是夢想成真，「雖然觀眾看直播時可能會感到非常緊張或不適，但我希望大家能從中獲得一些啟發、體驗到我從這段經歷中感受到的快樂，能夠體會其中的樂趣和美好，欣賞沿途的風景，享受整個過程。這不僅是極限運動，它遠不止於此」。霍諾德這次將挑戰徒手攀登（無繩索、無安全防護）的方式登上台北101，為了引導觀眾理解攀登的技術與心理挑戰，Netflix也組織了跨領域的解說團隊，有Netflix運動頻道首席主持人、具備多年ESPN播報經驗的Elle Duncan；曾5度獲得美國攀登冠軍的世界級專業攀登者Emily Harrington為大家提供專業技術分析；前NASA工程師、知名科普影音創作者Mark Rober，將從科學角度解析風力與結構挑戰；還有WWE職業摔角巨星Seth Rollins，以及有30年資歷的資深攀登評論員Pete Woods，一起擔任解說。艾力克斯霍諾德 Alex Honnold（全球首位徒手攀爬酋長岩（El Capitan）紀錄保持人）《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE），將採取即時播放，無任何延遲或預錄剪輯。台灣時間2026年1月24日（六）上午9點（美西時間1月23日下午5點）由 Plimsoll Productions 製作，艾爾·伯曼（Al Berman）擔任節目統籌，確保觀眾能同步體驗霍諾德每一步的驚險瞬間。