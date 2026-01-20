我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賓賓哥（如圖）以直播發放現金、救助弱勢形象受到關注，直播至今累積不少粉絲，甚至有人拱他出來參選新北市三鶯地區議員。（圖／泰霸團隊提供）

網紅賓賓哥去年爭議連連，前陣子才被爆因傷害罪被起訴，甚至擅闖校園直播、脫口不當言論遭台中市府封殺「永不錄用」。今（20）日賓賓哥接受媒體訪問，完全尊重市府立場，但公益仍會持續做，「只要有人需要，我就會在能力所及的範圍內繼續付出」。另外，賓賓哥也提到近來有人建議他出來選議員，但他認為壓力太大，因此並未打算從政，更自爆遭有心人士抹黑，現在背負27條官司，讓全場震驚。賓賓哥投入公益至今約一年半時間，累計協助個案已超過200件，但坦言上門求助的個案「造假率高達七成」，比例非常高，甚至有人因被識破沒拿到錢就對他提告，說他違反肖像權，讓賓賓哥直言身上官司至少27件，已有多案獲不起訴處分，強調自己從未因流量刻意製造爭議。賓賓哥以直播發放現金、救助弱勢形象受到關注，直播至今累積不少粉絲，甚至有人拱他出來參選新北市三鶯地區議員，對此他坦言自己沒有政治頭腦「暫時沒有考慮」。而先前他爆出擅闖校園直播遭台中市長盧秀燕封殺，賓賓哥回應尊重市府立場，目前正在等待開庭。不過，賓賓哥表示台中依然有許多需要即時關懷與協助的家庭，只要有人需要，他就會在能力所及的範圍內繼續付出，不會因外界言論而停止腳步。另外，賓賓哥日前到雲林縣元長鄉服務一名個案，卻與個案前房東李男因金錢發生糾紛、毆打對方遭到提告，雲林地檢署偵查終結，將賓賓哥依涉犯傷害罪起訴。對此，賓賓哥回應：「有些人不擇手段去做假資料、假資訊，等到出庭後我會把錄音檔提供給法官，讓他們去判定。」