▲RAIN演唱會不斷唱跳，展現超狂體力。（圖／記者林柏年攝）

韓流天王RAIN在17日晚間於台北小巨蛋開唱，脫衣邊跑邊唱跳，展現超強體力。但體力超好的他，一看到台下竟有粉絲沒一起跳，讓他非常不滿，一直狂cue對方。而事隔2天後，該名被點名的粉絲也發文自首，表示自己不是不跳，而是因為自己跟朋友都有聽覺障礙，所以聽不懂RAIN跟翻譯說什麼，真相逼哭萬人。不過沒想到這則貼文竟讓RAIN知道了，直接用繁體中文向該名粉絲道歉，而這也是他唯一一次親自回應粉絲，讓大家都非常感動。有粉絲在Threads發文表示，自己就是因為沒跳而被RAIN點名的粉絲，「不是我不跳，是我根本沒聽懂RAIN和翻譯說什麼，因為我有聽覺障礙，需讀唇或即時字幕輔助」。她表示當天被RAIN點名時，以為對方要她唱歌，就很用力的唱，沒想到RAIN不滿意跺腳，叫原PO再一次，讓她以為聲音要再高一點。原PO自責當時沒有比手語，讓RAIN知道自己狀況，但她透露自己是RAIN大粉絲，「被RAIN點名已是最棒的生日禮物」，但許願RAIN可以看到這篇文章。沒想到許願成功，RAIN的官方Threads竟然親自留言，並用繁體中文向這位粉絲道歉，「我不知道你聽不見聲音。是我不夠體貼、考慮不周」，RAIN誠懇表示經過這次經驗，讓自己體會到各方面的表演，都要更加細心經營，並暖心喊話對方：「雖然在舞台上，我們無法聽見彼此的聲音，也無法了解對方說話的含義，但我看見了你那溫暖的眼神，以及那份真心為我加油、真誠滿滿的目光」。RAIN首次回應粉絲，語氣中滿滿的誠懇，都讓外界非常感動。RAIN當天唱到經典歌曲《LA SONG》時，表演前喊話一樓、二樓、三樓的粉絲跳起來，但喊了很久，搖滾區的觀眾就是不跳，天王直接停下腳步指著一樓歌迷：「為什麼不跳？」然後用食指跟中指比出二的手勢指向遠方，意識「我在看著你」！當《LA SONG》旋律一下，全場還是不跳，RAIN直接卡歌：「等一下等一下！」然後點名一位精壯的男性上台搞笑質問：「你為什麼沒跳？」對方緊張的回：「SORRY...」最後意思意思小跳一下，RAIN才放他回去並說：「我是說真的，（你們不跳）我就不會唱喔，我會跳過這一首歌喔！」甚至比出大拇指劃脖子作勢威脅，搞笑到不行。