中天綜合台《綜藝OK啦》明（21）日晚間9點播出「我家兒子真的很有事，不吐不快！媽媽控訴大會砲火全開」，許仙姬提到與兒子許明杰曾吵得不可開交，「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？」許明杰則立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」母子冷戰大概3個月。

▲許仙姬在節目中坦言，想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台。（圖／中天電視提供）
許仙姬兒拒同台　許明杰吐內幕：很怕被當靠媽族

許仙姬想不透兒子許明杰為什麼很抗拒和她同台，直問：「我很丟臉嗎？他不想讓人知道許仙姬是他媽媽。」許明杰解釋只是怕被貼標籤：「因為我是星二代，我很怕被說是靠媽媽進這行。」此外，母子倆曾吵得不可開交、冷戰3個月，許仙姬說：「他高中時，我看到有個光碟夾在書裡，我說『你在看成人電影嗎』？」

許明杰遭誤會看成人片　媽媽大罵變態惹火他

沒想到許明杰當下比媽媽更生氣，說：「這沒什麼，我同學都在看！」就把光碟往地上丟。許明杰聽完立馬反駁說是媽媽反應太誇張：「她斥責我是變態耶！」許仙姬則說出自己介意的點，認為他的年紀還不應該看那個，應該要再大一點或是結婚後。

藝人馬國賢媽媽則控訴，不滿產後身材走樣被嫌棄，他聽了急忙喊冤：「我有看過我媽跟我爸的結婚照，真的很漂亮，但婚後走鐘的太誇張，隨著我媽身材越來越腫，我爸話越來越少、每天鬱鬱寡歡，我一度以為我爸憂鬱症。」他也擔心媽媽身體出狀況，直言媽媽工作真的很辛苦，要稍微吃多一點是可以體會的，但吃到5個便當我就覺得有點太誇張，後來真的因為吃太多吃出病來。

▲藝人馬國賢遭媽媽控訴，曾因產後身材走樣被他嫌棄。對此，馬國賢聽了急忙喊冤。（圖／中天電視提供）
▲藝人馬國賢（如圖）遭媽媽控訴，曾因產後身材走樣被他嫌棄，讓馬國賢聽了急忙喊冤。（圖／中天電視提供）

