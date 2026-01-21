我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴特勒在沒有被任何人撞擊的情況下（非接觸型損傷），膝蓋剛內扣就立刻產生強烈反應，這說明膝蓋內部當時發生了嚴重的急性損傷。（圖／美聯社／達志影像）

重心劇烈偏移：軀幹不穩導致膝蓋承受額外旋轉力。



動態膝內扣（Dynamic Knee Valgus）：膝蓋向內塌陷，是 ACL 撕裂最典型的殺手姿勢。



平腳直膝落地：缺乏肌肉緩衝，地面反作用力直接衝擊韌帶。



脛骨旋轉：腳部外旋帶動脛骨扭轉。





▲在巴特勒的報銷將徹底改變西區戰局，也將直接影響勇士在交易截止日前的操作策略。庫明加能否把握這次「解凍」機會證明身價，或是勇士會尋求其他交易方案，將是未來兩週的觀察重點。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士於1月20日在主場大通中心以135：112大勝邁阿密熱火，喜迎4連勝。然而，這場勝利卻被巨大的陰影籠罩。陣中明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在比賽中遭遇嚴重膝傷，賽後經權威記者證實為右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，本賽季確定提前報銷。這對志在衝擊冠軍的勇士隊而言，無疑是毀滅性的打擊，總教練科爾（Steve Kerr）也隨即宣布將「解凍」年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）以填補戰力缺口。意外發生在第三節，巴特勒在一次爭搶球落地時，右膝出現不自然的扭曲與內扣，隨即痛苦倒地。現場氣氛瞬間凝結，新秀隊友波斯特（Quint Post）目睹當下甚至不忍直視地摀住頭轉身。儘管遭遇重創，巴特勒仍展現硬漢本色。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）賽後透露，巴特勒躺在地上等待治療時，竟然還開玩笑說要堅持把罰球投完，「他在那種時刻還在講笑話，這就是他的堅韌之處。」巴特勒本場傷退前僅出賽 21 分鐘便高效率攻下 17 分。本季他場均貢獻 20.1 分、5.6 籃板、4.9 助攻，是柯瑞身邊最穩定的第二核心。根據 ESPN 權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，巴特勒確診為右膝 ACL 撕裂，將接受手術，這也宣告他的 2025-26 賽季提前結束。知名運動醫學博士 Brian Sutterer 在檢視受傷影片後指出，巴特勒的受傷機制是典型的「非接觸型損傷」，且出現了四個極度危險的訊號：專家分析，ACL 重建手術後的復健期漫長，通常需 10 到 12 個月才能重返高強度職業賽場。考慮到巴特勒已高齡 36 歲，這次重傷不僅讓本季報銷，更將對其職業生涯末期造成嚴峻挑戰。隨著二當家倒下，勇士側翼戰力出現巨大真空。總教練科爾賽後首度鬆口，確認將重新啟用已被「冷凍」一個月的庫明加（Jonathan Kuminga）。庫明加此前因自請交易風波與教練團關係降至冰點，但在球隊面臨緊急危機的時刻，科爾坦言已別無選擇，必須依靠這位年輕小將的天賦來救火。勇士接下來將面臨極為嚴峻的考驗，除了馬上要在主場背靠背迎戰強敵多倫多暴龍，隨後還將展開 4 連客之旅，對手包括獨行俠、灰狼與爵士等西區勁旅。在核心報銷與輪替陣容需重新磨合的雙重打擊下，勇士目前的西區前 10 席位與附加賽資格將面臨嚴苛的保衛戰。