▲面對球隊戰力缺口，近期陷入「自請交易」風暴且慘遭冷凍的小將庫明加（Jonathan Kuminga），似乎迎來了命運的轉折點。賽後，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）被問道是否會重新啟用庫明加時，鬆口表示：「當然，絕對會。」（圖／美聯社／達志影像）

▲這意味著巴特勒最快也要在術後將近一年才能看到回歸跑道的曙光，而要重返高強度對戰，則可能需要長達近一年的時間。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士今（20）日全隊7人得分上雙，最終在主場以135：112轟垮邁阿密熱火。然而，這場勝利並未帶來太多喜悅，賽後ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）爆出鋒線核心「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶（ACL）撕裂，本賽季確定提前報銷。在戰力面臨崩解的危急時刻，主帥科爾（Steve Kerr）也首度鬆口，將重新啟用慘遭冷凍一個月的庫明加（Jonathan Kuminga）。此外，勇士接下來的「地獄賽程」也讓球團上下沒有絲毫喘息的空間，馬上要面臨附加賽席位的保衛戰。巴特勒在第三節受傷倒地時，即便右腳已無法負重，仍展現強大意志，不僅向隊友開玩笑說想堅持罰球，離場前更擠出笑容安撫全場。然而，賽後的檢查結果卻給了灣區大軍沉重一擊。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）最新消息指出，巴特勒因「右膝前十字韌帶（ACL）撕裂」，本季確定報銷。這意味著勇士本季最穩定的二號得分點將缺席剩餘所有賽事。ACL撕裂的復健之路長達一年，而對已經36歲的巴特勒而言恐還需要更久的復原時間，這不僅重創勇士本季的爭冠計畫，更讓這位傳奇老將的職業生涯末段蒙上陰影。隨著巴特勒倒下，勇士側翼戰力出現巨大空缺，讓本已鬧翻的將帥關係出現轉機。近期因「自請交易」風暴而慘遭冷凍一個月、基本無球可打的年輕前鋒庫明加，意外成為球隊的救命稻草。總教練科爾在賽後採訪中直言巴特勒受傷後，肯定會給庫明加上場機會。這番言論被外界視為無奈下的「和解」。由於雙方上賽季續約時便已產生裂痕，庫明加目前的競技狀態與身體素質能否迅速銜接高強度比賽，仍是未知數。但在交易截止日前，勇士顯然已別無選擇，必須依靠這位天賦橫溢的小將填補空缺。失去巴特勒後，勇士即將迎來本季最艱難的賽程考驗。球隊馬上要在主場迎戰東區異軍突起的強權多倫多暴龍，這場背靠背硬仗對體能與士氣皆是挑戰。隨後的客場4連戰更是一場地獄試煉，勇士將先後碰上狀態火熱、目前三連勝的獨行俠、去年季後賽的剋星明尼蘇達灰狼，以及在主場極具韌性的猶他爵士。回到主場後，還有東區龍頭底特律活塞坐鎮。在核心報銷與新舊輪替混亂的局勢下，勇士若稍有不慎，目前維持的西區前10席位與附加賽資格恐將面臨強烈衝擊。