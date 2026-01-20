我是廣告 請繼續往下閱讀

▲前十字韌帶（Anterior Cruciate Ligament，簡稱ACL）是人體膝關節中最重要的穩定結構之一。（圖／使用Google Gemini生成）

金州勇士隊今（20）日在主場大通中心（Chase Center）喜迎4連勝，卻在賽後迎來令球迷崩潰的噩耗。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）引述消息人士報導，勇士明星前鋒「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）確認遭遇右膝前十字韌帶撕裂，將接受手術並確定賽季報銷。儘管勇士球團官方原定於台灣時間週三等到MRI報告出爐後才正式對外說明，但查拉尼亞的消息預告了這位防守核心將無緣本季後續賽事，對志在奪冠的勇士隊無疑是毀滅性打擊。意外發生在勇士與熱火之戰的第三節。當時巴特勒在爭奪球權時，右膝在下落過程中出現不自然的扭傷與詭異彎曲。他隨即痛苦倒地哀嚎，隊醫與教練科爾（Steve Kerr）迅速上前關切。現場氣氛極度沉重，目睹受傷瞬間的新友波斯特（Quint Post）更被拍到當場摀住腦袋轉身，不忍直視這殘酷的一幕。然而，巴特勒再次展現了硬漢精神。一哥柯瑞（Stephen Curry）透露，巴特勒即便受重傷躺在地上，竟然還能開玩笑說自己想堅持罰完球，「他在那種時刻還在講笑話，這就是他的堅韌之處。」在查拉尼亞正式爆料前，多位醫學專家已在社群平台上表達憂慮。醫學專家Rajpal Brar指出，隊醫當時進行的「徒手拉克曼試驗（Lachman test）」就能初步確診ACL損傷Evan Jeffries則直言，巴特勒膝蓋彎曲的角度極度不安。巴特勒過去曾有半月板撕裂與內側副韌帶扭傷的病史，這次傷及最核心的ACL，專家分析復健期至少需9到12個月，對於36歲的他來說，職業生涯也將面臨重大挑戰。巴特勒本場比賽展現高效戰力，傷退前僅上場 21 分鐘便貢獻 17 分。本季他場均 20.1 分、5.6 籃板、4.9 助攻，是柯瑞身邊最穩定的第二核心。隨著他的報銷，勇士側翼戰力出現巨大空缺，近期陷入交易風波的庫明加（Jonathan Kuminga）是否會因此「解凍」並留隊填補缺口，將成為勇士管理層在交易截止日前的頭號難題。前十字韌帶（Anterior Cruciate Ligament，簡稱ACL）是人體膝關節中最重要的穩定結構之一。它位於膝蓋中央，連接大腿骨（股骨）與小腿骨（脛骨），主要功能是防止脛骨過度向前滑動，並在跳躍、急停及轉身時提供旋轉穩定性。在運動傷害中，ACL撕裂極為常見且嚴重，尤其是像籃球這種需要頻繁進行「非接觸性」變向與落地動作的運動。一旦ACL斷裂，膝關節會失去支撐力，導致運動員出現腿部發軟、劇烈疼痛及關節腫脹，往往需要透過重建手術與長達9到12個月的艱辛復健，才能重新回到高強度的對抗賽場。