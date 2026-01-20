我是廣告 請繼續往下閱讀

▲巴特勒在沒有被任何人撞擊的情況下（非接觸型損傷），膝蓋剛內扣就立刻產生強烈反應，這說明膝蓋內部當時發生了嚴重的急性損傷。（圖／美聯社／達志影像）

▲這意味著巴特勒最快也要在術後將近一年才能看到回歸跑道的曙光，而要重返高強度對戰，則可能需要長達近一年的時間。（圖／美聯社／達志影像）

▲前十字韌帶（Anterior Cruciate Ligament，簡稱ACL）是人體膝關節中最重要的穩定結構之一。（圖／使用Google Gemini生成）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽金州勇士對邁阿密熱火的比賽於今（20）日傳出令人揪心的意外。勇士球星吉米·巴特勒（Jimmy Butler）在第三節一次落地時，膝蓋出現嚴重扭傷，隨即痛苦倒地，最終在隊友的攙扶下步履蹣跚地離開球場。儘管勇士球員與球迷皆在關注後續進度，但多位專家指出，巴特勒的傷勢極度不樂觀，極有可能是球員最畏懼的前交叉韌帶（ACL）損傷，這對勇士後續賽事、乃至季後賽都投下了震撼彈。知名醫學博士Brian Sutterer在第一時間發布影片，詳盡解析了巴特勒受傷時的身體力學機制。Sutterer博士指出，巴特勒在落地瞬間出現了四個極度危險的訊號：◾重心劇烈偏移（軀干不穩）： 落地時，巴特勒的軀干明顯向受傷的右側傾斜，這導致右膝承受了額外的旋轉力矩。◾動態膝內扣（Dynamic Knee Valgus）： 這是ACL撕裂最典型的高風險姿勢。影片顯示巴特勒的膝蓋向內塌陷並伴隨旋轉，這種「內扣」直接讓韌帶承受了超出負荷的張力。◾平腳直膝落地： 巴特勒落地時膝蓋幾乎呈直線狀態，且腳掌過於平貼地面。這種姿勢會讓巨大的地面反作用力直接沿著下肢傳導至膝關節，能量無法透過肌肉緩衝，而是由韌帶硬生生吃下。◾脛骨旋轉： 雖然受限於護膝遮擋，但仍能觀察到其腳部略微外旋，帶動脛骨旋轉，這正是ACL損傷中最致命的組合動作。Sutterer表示，巴特勒在沒有被任何人撞擊的情況下（非接觸型損傷），膝蓋剛內扣就立刻產生強烈反應，這說明膝蓋內部當時發生了嚴重的急性損傷。NBA薪資專家Nate Duncan也同步發文擔憂：「雖然希望判斷錯誤，但膝蓋塌陷的方式看起來真的很像ACL受傷。」前交叉韌帶（ACL）損傷中，高達70%屬於此類非接觸型傷害。若後續檢查確認為ACL完全斷裂並決定接受手術，巴特勒將面臨極為漫長的復健期。根據醫學復健標準流程，運動員重返賽場的時程如下：◾術後4周內： 恢復正常行走、上樓梯。◾術後6-8周： 脫離膝蓋支架，約2個月後可不需拐杖支撐。◾術後10-12周： 才能開始初步的跑步訓練（約術後3個月）。◾術後半年： 可進行一般性體育運動與快跑。◾術後10-12個月： 才能重返「對抗性」的職業運動。這意味著一旦確定是此傷勢，巴特勒最快也要在術後將近一年才能看到回歸跑道的曙光，而要重返高強度對戰，則可能需要長達近一年的時間。對於正處於關鍵賽季的球隊而言，這無疑是一個沉重的打擊。球迷目前只能祈禱最終診斷為單純的MCL扭傷或是程度較輕的部分撕裂，否則巴特勒的2025-26賽季恐將提前報銷。前十字韌帶（Anterior Cruciate Ligament，簡稱ACL）是人體膝關節中最重要的穩定結構之一。它位於膝蓋中央，連接大腿骨（股骨）與小腿骨（脛骨），主要功能是防止脛骨過度向前滑動，並在跳躍、急停及轉身時提供旋轉穩定性。在運動傷害中，ACL撕裂極為常見且嚴重，尤其是像籃球這種需要頻繁進行「非接觸性」變向與落地動作的運動。一旦ACL斷裂，膝關節會失去支撐力，導致運動員出現腿部發軟、劇烈疼痛及關節腫脹，往往需要透過重建手術與長達9到12個月的艱辛復健，才能重新回到高強度的對抗賽場。