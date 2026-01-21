Waymo 在台灣開出 460 萬年薪，引爆全台對「高薪科系」的焦慮討論。選對系真的比努力重要？網友熱議最新「科系紅黑榜」揭殘酷真相：昔日冷門的數學系如今大翻身，成科技業搶手人才；反觀曾經的鐵飯碗會計系，卻讓頂大生淚喊「會計系後悔」，直言付出與收穫不成正比，當年真的是「選錯系誤一生」。
數學系大翻身！底層邏輯成 AI 時代金鑰匙
這一波「科系紅榜」中，最讓人意外的黑馬非「數學系」莫屬。隨著 Waymo徵才 鎖定演算法與邏輯強者，外界才驚覺，原來數學系的訓練正是 AI 時代最核心的能力。
許多過來人在論壇分享，過去數學系常被誤解數學系出路窄，只能教書或做研究。但事實上，在現今的大數據、金融科技（FinTech）與人工智慧領域，數學系畢業生因為具備強大的邏輯推演與數據建模能力，反而比純寫程式的人才更具優勢。有台大校友指出，班上同學若跨域修習資工課程，畢業後進入科技業或外商金融圈，年薪百萬是基本，資深者甚至能挑戰 資工系薪水 的高標，是標準的「低調賺」族群。
頂大生淚揭「慘業」真相：會計系CP值崩跌？
相較於數學系的風光，曾經是商學院熱門志願的「會計系」，近期卻成為網友口中的「勸退重災區」。一名頂大畢業生發文感嘆，當年以高分考進會計系，以為畢業後能像醫師、律師一樣擁有高社經地位，沒想到入職後才發現是惡夢的開始。
搜尋「會計系後悔」相關文章，普遍抱怨的點在於「高工時、低時薪」。業內人士透露，雖然會計師事務所起薪近年有調漲，但面對報稅季的無止盡加班，換算成時薪甚至可能低於基本工資。且會計準則年年更新，讀書壓力不亞於醫學系，但薪資成長幅度卻遠被科技業甩在後頭。許多人感嘆，同樣的努力程度若拿去讀理組，現在可能早已財富自由，選錯科系 的代價實在太大。
選系指南：不看熱門看「門檻」
面對「紅黑榜」的兩樣情，專家分析，薪資高低往往取決於「不可替代性」。
● 高薪組（如數學、資工）：這類科系學習門檻極高，不管是微積分還是演算法，都具備極強的技術護城河，因此市場願意支付高薪（如 Waymo 的 460 萬年薪）。
● 低薪焦慮組：若科系所學技能容易被 AI 取代，或是入行門檻相對較低，在就業市場上就容易面臨削價競爭。
結論：學歷不是終點，技能才是關鍵
雖然大學科系影響起薪，但職涯是場馬拉松。即使當年覺得選錯科系，現代職場仍充滿轉職機會。就像 Waymo 此次徵才強調「不問學歷、只看實力」，只要願意跨領域學習程式語言或數據分析，文組生一樣有機會翻轉職涯。
對於正在選填志願的學生，或是考慮轉職的上班族來說，別再只看當下的「熱門科系」，而是要思考十年後，你手中的技能是否依然稀缺且值錢。
資料來源：Threads、1111人力銀行、104校系明燈圖鑑
我是廣告 請繼續往下閱讀
這一波「科系紅榜」中，最讓人意外的黑馬非「數學系」莫屬。隨著 Waymo徵才 鎖定演算法與邏輯強者，外界才驚覺，原來數學系的訓練正是 AI 時代最核心的能力。
頂大生淚揭「慘業」真相：會計系CP值崩跌？
相較於數學系的風光，曾經是商學院熱門志願的「會計系」，近期卻成為網友口中的「勸退重災區」。一名頂大畢業生發文感嘆，當年以高分考進會計系，以為畢業後能像醫師、律師一樣擁有高社經地位，沒想到入職後才發現是惡夢的開始。
搜尋「會計系後悔」相關文章，普遍抱怨的點在於「高工時、低時薪」。業內人士透露，雖然會計師事務所起薪近年有調漲，但面對報稅季的無止盡加班，換算成時薪甚至可能低於基本工資。且會計準則年年更新，讀書壓力不亞於醫學系，但薪資成長幅度卻遠被科技業甩在後頭。許多人感嘆，同樣的努力程度若拿去讀理組，現在可能早已財富自由，選錯科系 的代價實在太大。
面對「紅黑榜」的兩樣情，專家分析，薪資高低往往取決於「不可替代性」。
● 高薪組（如數學、資工）：這類科系學習門檻極高，不管是微積分還是演算法，都具備極強的技術護城河，因此市場願意支付高薪（如 Waymo 的 460 萬年薪）。
● 低薪焦慮組：若科系所學技能容易被 AI 取代，或是入行門檻相對較低，在就業市場上就容易面臨削價競爭。
結論：學歷不是終點，技能才是關鍵
雖然大學科系影響起薪，但職涯是場馬拉松。即使當年覺得選錯科系，現代職場仍充滿轉職機會。就像 Waymo 此次徵才強調「不問學歷、只看實力」，只要願意跨領域學習程式語言或數據分析，文組生一樣有機會翻轉職涯。
對於正在選填志願的學生，或是考慮轉職的上班族來說，別再只看當下的「熱門科系」，而是要思考十年後，你手中的技能是否依然稀缺且值錢。