日期 時間 對戰組合 比賽場地 3/2（一） 10:00 澳洲 vs 福岡軟銀鷹（二軍） 宮崎 Sun Marine 3/2（一） 10:00 台灣 vs 歐力士猛牛（二軍） 宮崎 Sokken 3/2（一） 11:00 韓國 vs 阪神虎 大阪 京瓷巨蛋 3/2（一） 17:00 捷克 vs 讀賣巨人（二軍） 宮崎 Sun Marine 3/2（一） 18:00 日本 vs 歐力士猛牛 大阪 京瓷巨蛋 3/3（二） 10:00 澳洲 vs 讀賣巨人（二軍） 宮崎 Sun Marine 3/3（二） 10:00 台灣 vs 福岡軟銀鷹（二軍） 宮崎 Sokken 3/3（二） 11:00 韓國 vs 歐力士猛牛 大阪 京瓷巨蛋 3/3（二） 17:00 捷克 vs 歐力士猛牛（二軍） 宮崎 Sun Marine 3/3（二） 18:00 日本 vs 阪神虎 大阪 京瓷巨蛋

2026年世界棒球經典賽（WBC）開打進入倒數，官方今（20）日正式公布分組官辦熱身賽程。位於C組的台灣隊，預計於3月2日、3日前往日本宮崎，分別交手歐力士猛牛與福岡軟銀鷹的「二軍」。然而，這份名單對比同組日、韓強權皆與「一軍」過招，且台灣隊需在戶外球場低溫下作戰，引發全台球迷在網路上的激烈辯論。根據官方計畫，同處C組的日本與韓國，官辦熱身賽將在具備室內空調、不受天候影響的大阪京瓷巨蛋舉行，對手更是阪神虎與歐力士的一軍主力。反觀台灣、澳洲與捷克三隊，不僅被安排在宮崎的戶外球場，對手清一色為日職二軍。賽程曝光後，不少網友在論壇發聲為台灣隊叫屈：「日韓打一軍，我們打二軍，待遇明顯有落差」、「千里迢迢跑去南九州打二軍，真的有點無言」。此外，3月初宮崎氣候仍顯寒冷，在戶外球場進行上午場賽事，也讓部分球迷擔心球員受傷或調整節奏受阻。儘管爭議不斷，仍有資深球迷持不同看法。部分網友分析，台灣隊本屆是經由資格賽打回正賽，並非種子強權，「澳洲與捷克也都是打二軍，這並非針對台灣」。也有人認為，熱身賽的核心目標在於「找手感」而非勝負，二軍投手的強度適中，正好能讓打線適應。更重要的是，台灣隊在自辦熱身賽中已展現高規格安排。2月26日、27日將於台北大巨蛋，先行交手軟銀鷹一軍及日本火腿鬥士一軍。因此就有球迷表示：「在自己家裡已經打過一軍了，這點規劃並不差」，且上午場的賽程正好能讓球員提早模擬正賽的生理時鐘。雖然官辦熱身賽對手引起議論，但台灣隊在正賽的賽程其實比同組對手更有優勢。相較於韓國晚打日本午接台灣的地獄賽程，台灣隊的晚打日本午接捷克明顯要吃香許多，體力分配與戰略操作上明顯較具優勢。