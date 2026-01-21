隨著2025-26球季NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日臨近，金州勇士隊是否會為了重返爭冠行列而進行一場「豪賭」？根據美媒《The Lead》提出的最新交易預測，陷入困境的勇士，可能將前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）當成籌碼，目標直指亞特蘭大老鷹隊的明星長人波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）。而老鷹目前處於重建狀態，可能因為年輕化政策，而選擇幫勇士一把，接收庫明加合約。
巴特勒報銷 勇士需要交易提升戰力
兩隊交易截止日前都遭遇大變動，老鷹送走了崔楊進入由強森（Jalen Johnson）領軍的新時代，當初交易波爾津吉斯到球隊，就是要讓他和崔楊進行最後的嘗試，但因為傷病，這組陣容還沒看到威力就草草落幕。隨著崔楊被交易，波爾津吉斯留在球隊也沒有太大意義了。
而勇士則是遭遇了巴特勒（Jimmy Butler）膝蓋重傷報銷的慘案，隨著這位本賽季年薪5400萬美元的球星報銷、且交易價值大減，球隊如果還對冠軍有想法，就需要立刻交易，庫明加將是唯一籌碼。
▲右膝前十字韌帶撕裂導致賽季報銷，巴特勒（Jimmy Butler）的倒下不只重創勇士戰力，也正式宣告球隊今年與明年的爭冠藍圖全面瓦解。（圖／美聯社／達志影像）
交易方案內容 庫明加、波爾津吉斯互換陣容
老鷹得到： 庫明加、巴迪希爾德（Buddy Hield）、2028年勇士首輪選秀互換權。
勇士得到： 波爾津吉斯。
勇士靠著交易強化禁區
對於勇士隊而言，這筆交易的核心邏輯在於提升「高度」與「適配性」。目前勇士隊過度依賴菜鳥昆汀波斯特（Quinten Post）來撐起禁區空間，雖然波斯特表現尚可，但勇士更需要一名具備頂級拉開空間能力的大個子來與格林（Draymond Green）搭檔。這也是為何勇士在去年休賽季簽下霍福德（Al Horford）的原因。
儘管波爾津吉斯本季深受阿基里斯腱傷勢困擾，且合約即將到期，但對於勇士來說，這是一次低風險高回報的嘗試。庫明加與總教練史蒂夫柯爾（Steve Kerr）的關係早已出現裂痕，本季甚至多次遭遇DNP（未上場紀錄）；而希爾德今年的投射表現也不盡理想。若能用兩位不在輪替陣容內的球員換來一名具備冠軍經驗的明星中鋒，勇士的季後賽上限將大幅提升。
老鷹加速重建與年輕化
老鷹隊目前的處境則大不相同。自從交易走崔楊（Trae Young）後，亞特蘭大已正式進入重建期，並鎖定2026年來自鵜鶘隊的選秀權。波爾津吉斯雖然實力出眾，但其傷病史與老鷹未來的時間線並不吻合。
換回年輕的庫明加對老鷹而言是極具吸引力的機會。雖然庫明加有外線投射不足的缺點，但老鷹陣中擁有柯瑞基斯伯特（Corey Kispert）、路克肯納德（Luke Kennard）等眾多射手可以掩蓋此缺陷。此外，2028年的選秀互換權對老鷹來說更是長期投資的關鍵資產。
潛在的變數與挑戰
這筆交易能否成行，關鍵在於波爾津吉斯的健康狀況。勇士必須評估他的阿基里斯腱傷勢是否能支撐到季後賽。此外，庫明加對先發地位的強烈渴望，是否會對正在重建的老鷹休息室造成影響，也是球團需要考量的重點。
如果這筆交易最終達成，勇士將徹底展現爭奪當下冠軍的決心，而老鷹則成功為未來幾年儲備了更多天賦與資本。
消息來源：The Lead
