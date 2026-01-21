我是廣告 請繼續往下閱讀

▲子瑜2015年底因為揮舞台灣國旗遭到攻擊，2016年1月被公司推出來跟中國道歉。（圖／JYP Entertainment YouTube）

▲子瑜在道歉風波過後，有段時間眼神經常透著不安、徬徨。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

▲子瑜如今已走出陰霾，去年在出道10年之際，更圓夢返鄉開唱。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

▲子瑜在隊友的照顧與支持下，自信程度飆升。（圖／TWICE IG＠twicetagram）

▲子瑜10年前的外型稚嫩可愛。（圖／TC Candler YouTube）

▲子瑜如今五官更加立體精緻。（圖／子瑜IG@thinkaboutzu）

近日社群平台掀起一波「回顧2016年」的風潮，不少藝人翻出當年的舊照，感嘆10年前後的巨大變化。不過，對TWICE成員子瑜而言，2016年卻是一段至今仍令人心痛的記憶。當年她因在韓國節目中手舉中華民國國旗，遭藝人黃安點名檢舉，隨後被迫拍攝道歉影片，年僅16歲的她在鏡頭前模樣憔悴，臉色蒼白到令人心疼，成為全台灣人難以忘懷的一幕，想不到如今已經過去10年了。2016年1月15日，子瑜身穿黑衣、素顏出鏡，在鏡頭前宣讀道歉聲明，畫面曝光後引發台灣社會高度關注與不捨。許多粉絲直言，年僅16歲的她，被迫承擔遠遠超出年齡的壓力，也讓外界對經紀公司JYP娛樂的危機處理方式產生不少討論。事件過後，子瑜的狀態出現明顯轉變。她在公開場合變得更加低調寡言，受訪時話不多，面對鏡頭也顯得格外謹慎。顯然這場突如其來的政治風暴，對仍在成長階段的子瑜造成不小衝擊，也成為她演藝生涯中難以抹去的陰影。不少粉絲發現，那段時間的子瑜，眼神中多了一層與年齡不符的防備與距離感，彷彿必須小心翼翼地應對每一次曝光。她在團體中雖然人氣依舊，卻更像是安靜站在隊伍中的一員，盡量避開任何可能引發爭議的話題。隨著TWICE逐步站上國際舞台，子瑜也在舞台上慢慢找回自信。她不再只是以外型受到關注的成員，開始嘗試參與作詞、展現個人風格，並在時尚領域累積影響力。2024年9月，子瑜正式展開個人Solo活動，事後也透露，這是她主動向公司爭取的機會，展現出心態上的明顯轉變。另一方面，TWICE在出道10週年之際，終於實現來台開唱的心願。這不僅是團體的重要里程碑，對子瑜而言，更具有「回到家鄉」的象徵意義。TWICE登上高雄世運主場館舞台時，現場湧入數萬名粉絲，尖叫聲震撼全場。子瑜也在演唱會中拿出手寫信，向歌迷坦露心聲，她唸道：「我知道這條路會很辛苦，但沒想到不只是辛苦，而是一個必須堅持到底的選擇。」短短幾句話，道盡她一路走來的掙扎與堅持，讓不少歌迷紅了眼眶。此外，TWICE去年在首爾舉辦成軍10週年粉絲見面會，現場播放的影片中，也重現子瑜在選秀節目《SIXTEEN》時的自我介紹片段。畫面裡，她用韓文說完「我是來自台灣的子瑜」，接著再以中文分享心情，影片曝光後引發現場歌迷熱烈歡呼。不少粉絲感動表示，「終於看到子瑜可以大方說自己來自台灣」、「這一刻等了10年」。從當年被迫低頭道歉，到如今站在舞台上自信發光，子瑜走過的這10年，不只是成長，更是一段完成自我療癒與蛻變的旅程。