聖安東尼奧馬刺隊超級球星文班亞馬（Victor Wembanyama）在今（21）日客場對陣休士頓火箭隊的比賽中，上演令人目瞪口呆的暴力美學。這位7呎4吋的「外星人」在比賽中展現了強悍的侵略性，直接在火箭老牌中鋒卡佩拉（Clint Capela）頭上完成了一次如同電動遊戲般的隔扣。
暴力隔扣！連防守悍將都成海報配角
比賽進行到中段，文班亞馬持球切入禁區，面對聯盟最受尊敬的護框者之一卡佩拉，他毫無畏懼地拔地而起。文班亞馬利用驚人的臂展與爆發力，直接無視防守將球狠狠砸進籃框。
這記「暴力隔扣」不僅點燃了全場氣氛，更向全聯盟傳遞了一個恐怖信號，文班亞馬正開始享受「霸凌球風」（Bully Ball）。向來以護框實力著稱的卡佩拉，在這一回合中竟顯得毫無招架之力，淪為文班亞馬生涯經典海報的背景。
恐怖數據進化！馬刺30勝13敗傲視西區
文班亞馬本季場均繳出24.8分、10.8籃板的統治級數據，但今晚展現出的強大對抗性更讓火箭隊措手不及。除了進攻端的爆發，他在防守端同樣密不透風，讓火箭明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）與中鋒申京（Alperen Sengun）的追分之路異常艱難。
雖然申京在上半場奮力繳出12 分、6 籃板企圖反擊，不過目前雙方三節打完，馬刺仍手握10分領先，其中文班亞馬攻下12分，三分球卻6投0中。目前馬刺隊以30勝13敗的亮眼戰績位居西區前列，文班亞馬的持續進化已讓全聯盟感到戰慄。
文班亞馬禁區破壞力激增 美媒：全聯盟最恐懼的噩夢
《ClutchPoints》報導指出，文班亞馬原本就擁有不可思議的身高與技術，如今若再加入強大的身體對抗與禁區破壞力，防守他將成為「不可能的任務」。對於一支正在崛起的馬刺隊來說，文班亞馬正成為全聯盟最恐懼的噩夢。
