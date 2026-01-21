46歲男星霍建華昨（20）日外出用餐時被粉絲認出、打招呼，想不到霍建華結帳時，竟直接順手幫粉絲那桌的餐點買單，男神親民性格讓粉絲嚇壞。從畫面中可以看到，這桌被請客的女粉絲都穿著制服，應該還是學生，錄影的同學嚇到手抖，不停對霍建華說謝謝，還轉頭用難以置信的語氣跟身邊好友說：「霍建華請我們吃早餐！」影片曝光後立刻衝上微博熱搜，破百萬人點閱。
霍建華早餐店被認出 直接幫粉絲買單
關鍵字「偶遇霍建華他還給我買單了」今日中午衝上微博熱搜，即時點閱數字破百萬，引發討論。只見霍建華身穿黑色羽絨外套，在小吃店的櫃台結帳，粉絲一邊手抖錄影、一邊激動跟他說謝謝，霍建華還轉頭親切地說「不客氣」。
從桌上的菜單可以看出，地點是一間早餐店，加上繁體中文的字樣，可以推斷在台灣。被請客的粉絲則都穿著台北育達高中的運動服，很明顯是學生，對於霍建華大方買單的舉動，她們受寵若驚，還忍不住驚呼：「霍建華請我們吃早餐！」
這段畫面在網路上曝光後，被微博網友瘋狂轉傳，大家見狀都紛紛留言稱讚霍建華：「老幹部真的人很好啊」、「真幸運，我只跟他打過招呼而已」、「遇到霍建華就算了，居然還被霍建華請客！」、「年紀大的偶像果然比較會疼人」。
霍建華外出不愛遮掩 經常被粉絲巧遇
事實上霍建華外出用餐被粉絲巧遇非首次，之前也有火鍋店老闆娘貼出跟霍建華的合照，稱讚霍建華很親切，吃飽飯還會坐在店內聊天。另外，有粉絲在熱炒店遇到霍建華跟好友聚餐，霍建華也直接請粉絲喝啤酒，由此可見他霍建華的為人確實很大方，也難怪粉絲那麼愛他。
