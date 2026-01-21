我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（21）日客場挑戰丹佛金塊，上演了一場教科書級的防守反擊戰。儘管上半場一度落後達16分，但湖人在新科全明星票王唐西奇（Luka Doncic）與詹姆斯（LeBron James）的帶領下，末節祭出窒息式防守讓金塊大崩盤，最終以115：107完成大逆轉，豪取二連勝，也送給金塊二連敗。今日剛榮膺全明星賽票王的唐西奇，穿著印有榮譽徽章的球衣展現無敵統治力。他全場出賽35分鐘，21投12中，不僅高效轟下38分、13籃板、10助攻 的「大三元」，更在末節球隊落後之際，以一波9：0的個人攻勢吹起反攻號角。詹姆斯賽後對這位年輕拍檔讚不絕口：「向唐西奇致敬，他成為票王是實至名歸。今晚看到他球衣上的榮譽徽章真的太酷了，這是他應得的。」詹姆斯本人今日也貢獻了19分、9籃板、8助攻的準大三元表現，與唐西奇合力撕裂掘金防線。比賽上半場，金塊火力全開，在穆雷（Jamal Murray）與沃特森（Peyton Watson）的帶動下，半場結束取得71：57的雙位數領先。第三節戈登（Aaron Gordon）三分命中後，分差一度擴大到16分。然而，戰況在末節突變。湖人祭出針對性極強的防守戰術，詹姆斯賽後表示：「我們的安排更細致了，積極跑動迫使他們只能投出高難度的球。」這套戰術立竿見影，金塊在末節中段陷入得分荒，竟然在超過6分鐘的時間內一分未得，湖人趁勢轟出一波16：0的攻勢反超比分，並在9分鐘內只讓金塊拿到8分，徹底擊垮對手士氣。除了雙星閃耀，防守悍將史馬特（Marcus Smart）也在末節剩餘2分多鐘時命中關鍵三分，將分差拉開至12分。儘管金塊隨後試圖反擊，但唐西奇穩健的罰球徹底關門，讓金塊在自家主場飲恨吞敗。此役過後，湖人戰績提升至26勝16敗，球隊氣勢如虹；而金塊戰績掉至29勝15敗，雖然仍高居西區第三，但近期的連敗已敲響警鐘。