馬刺傳奇球星「刺客」吉諾比利（Manu Ginobili）今（21）日現身馬刺交手火箭場邊觀戰，並在全場球迷歡呼聲中，幽默地脫下球帽展示自己的光頭，藉此回應隊內近期掀起的「剃頭運動」，讓全場球迷及社群媒體瞬間沸騰。此役的焦點除了場上的激烈對抗，場邊的大螢幕驚喜捕捉到了坐在第一排的吉諾比利。當現場觀眾認出這位名人堂球星時，吉諾比利帶著心領神會的招牌微笑，緩緩脫下手上的鴨舌帽，大方展示他的光頭，引起全場雷鳴般的掌聲與笑聲。這個動作背後正是因為近日馬刺兩大核心強森（Keldon Johnson）與文班亞馬（Victor Wembanyama）集體剃了光頭。至於這2人突如其來的「剃頭儀式」緣由為何？強森日前受訪時透露，因為他最好的朋友們都剃了光頭，他原本就計畫跟進，但為了避開上週的全國轉播比賽才延後。「結果昨晚文班亞馬突然說：『嘿，我們剃光頭吧。』我就說：『好啊！』我一直在等個理由這麼做。」馬刺官方隨後也在社群平台 X（原推特）分享了這段溫馨影片，網友紛紛笑稱吉諾比利才是球隊「光頭」的原型。這位四屆總冠軍得主不僅是聖城的象徵，更是連接鄧肯（Tim Duncan）輝煌時代與當前重建之路的橋樑。對於這支還在尋找方向的年輕軍團來說，這種跨越世代的互動極具份量。文班亞馬代表著球隊的未來，強森是休息室的靈魂，而吉諾比利則是永遠的標竿。當這三個元素透過「剃頭」這種簡單卻深刻的方式聯繫在一起時，能看出即便時代更迭，馬刺那種犧牲小我、團結共榮的體系文化始終如一。