杜蘭特直言，火箭防守策略相當明確，就是逼迫溫班亞瑪在不舒服的位置出手。

休士頓火箭在一度落後16分的不利局面下，上演NBA美國職籃（National Basketball Association）本季最大逆轉秀，最終以111：106擊敗聖安東尼奧馬刺。溫班亞瑪此役數據帳面仍有14分、10籃板、2助攻，但效率卻極為低迷，全場21投僅5中，命中率23.8%，三分球更是全數落空。尤其進入下半場，他只拿到2分，馬刺進攻也隨之失序，成為被逆轉的關鍵因素。賽後，「他還在調整自己的跳投，你可以看得出來他正在摸索，」杜蘭特表示，「我們整場都讓他出手高難度的後仰跳投，他一開始有投進幾球，但大多數時候，我們就是逼他在我們頭上投。」杜蘭特進一步分析，溫班亞瑪最具威脅的地方仍是在籃下，不過，杜蘭特也強調，溫班亞瑪在禁區的長臂依舊是巨大威脅，「一旦他手感發燙，其實很難防，只是今晚我們也成功讓他陷入一些犯規麻煩，整體防守執行得不錯。」杜蘭特並非單打獨鬥，火箭在防守端採取團隊策略，阿爾佩倫．申京（Alperen Sengun）與阿門．湯普森（Amen Thompson）頻頻協防，切斷溫班亞瑪的接球與啟動空間，讓這位法國新星始終難以建立節奏。杜蘭特此役也有全面表現，拿下18分、4籃板、7助攻，外加1抄截、1阻攻，投籃12投7中，其中三分球4投2中，但他直言，這場勝利的意義遠大於個人對位。「我們最近確實掙扎，這不用避諱，」杜蘭特說，「但能擊敗一支被看好季末會走得很遠、具備爭冠實力的球隊，這種勝利很重要。」對於外界熱衷渲染他與溫班亞瑪的世代對決，杜蘭特則顯得相當冷靜，「年輕時我也被前輩這樣防守過，他們不想被年輕人羞辱。溫班亞瑪就算你防得很好，也可能讓你出糗。」「但對我來說，這不是我對年輕球員的故事線，不管對面是誰，我就是想把球防好，重點只有一個，就是贏下比賽。」此役過後，火箭戰績提升至26勝15敗，拉出3連勝，主場5戰拿下4勝，接下來將作客費城挑戰76人；馬刺則吞下近4戰首敗，戰績30勝14敗，下一場將前往猶他對決爵士。