攀岩家霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）日挑戰登上台北101，Netflix將全程在官方平台以節目《赤手獨攀台北101：直播》直播。與此同時，擔任Netflix直播講評的來賓之一Emily Harrington也超狂，她同樣會爬岩壁，是五屆全美攀岩冠軍，也是史上首位在24小時內自由攀登優勝美地酋長岩金門路線的女性，實力與霍諾德同樣屬於神級人物。她還曾登上隸屬喜馬拉雅山脈的卓奧友峰（Cho Oyu），再以滑雪的方式下山，是能攀岩、能滑雪的健將。日常生活裡她還是一名要照顧小孩的母親，可說是超極限媽媽。

▲攀岩家Emily Harringoton（如圖）將擔任霍諾德攀登101直播的講評來賓之一，她本身也是極限體能運動王。 (圖／Credit: @jessglassberg/Red Bull Studios)
不只會爬還會滑！登頂喜馬拉雅山後滑雪下山

一般攀岩家很少涉足極高海拔登山，但Emily打破了這個界限。根據Netfli官方提供的資料，她曾登頂世界最高峰聖母峰（Everest），更曾在 2016年登頂隸屬喜馬拉雅山脈的世界第六高峰卓奧友峰。最驚人的是，她不是走下山，而是完成從山頂滑雪下降的壯舉，可以結合攀登與高山滑雪的雙重技能，讓她在極限運動圈獨樹一格。

從優勝美地到育兒日記　極限媽媽超猛

在挑戰地心引力的同時，Emily也是一位母親。她與身為職業滑雪登山家的丈夫育有一子，一家人定居在太浩湖。即便需要照顧小孩，她依然保持著頂尖的體能狀態，持續在世界各地的岩壁上挑戰極限。

不同於許多戶外探險家是半路出家，Emily 是科班出身的競技選手。她曾拿下五座全美運動攀登冠軍與兩座北美冠軍，這意味著她擁有極其扎實的技術與爆發力。從競技場練就的基本功，使她也成功挑戰以自由攀登方式完成酋長岩困難度極高的「金門」（Golden Gate）路線的女性。這段挑戰過程也被拍攝成紀錄片《Girl Climber》

攀岩名家、運動主播助陣　豪華轉播陣容曝光

今天的直播，除了有Emily坐鎮講評，Netflix邀請的團隊還包括前ESPN當家體育主播Elle Duncan擔任首席主持人，擁有超過6800萬訂閱、前NASA工程師轉型的科普YouTuber的Mark Rober也將參與其中。加上WWE巨星Seth Rollins的加入，讓這場Alex Honnold挑戰台北101的直播秀，成為結合極限運動、科學與娛樂的年度大秀。
 

《赤手獨攀台北101：直播》資訊

Netflix直播時間：1月24日（六）上午9時（1月23日（五）晚間8點美東時間 / 晚間5點太平洋時間）

內容：全球頂尖徒手攀登高手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），直攻全世界最高的建築之一台北 101。Netflix現場直播。

製作公司：Plimsoll Productions （part of ITV Studios）

節目統籌兼執行製作：Al Berman

執行製作人：Alex Honnold, Grant Mansfield, James Smith, Alan Eyres, Jonathan Retseck

導演：Joe DeMaio


