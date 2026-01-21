2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，效力於舊金山巨人的韓籍球星李政厚今（21）日在仁川機場啟程赴美前親口證實，將再度披上國家隊戰袍出征經典賽。在韓國隊陣中多位大聯盟級名將因傷缺陣的陰霾下，李政厚的加盟無疑為球隊注入一劑強心針。
從新秀變身橋樑 李政厚：穿上國家隊制服是光榮
現年27歲的李政厚，去年在大聯盟首個賽季繳出2成66打擊率、8轟及55分打點的穩健表現。今日他感性表示：「能夠入選國家隊是非常光榮的事。現在的我已不再年輕，希望能扮演好連結前輩與後輩之間的橋樑角色，在東京全力以赴爭取好成績。」
李政厚透露，其實早在1月初巨人隊造訪韓國時，他就已與球團達成共識決定參賽，但為了尊重球團，直到今日出發春訓前才正式宣告：「我會打經典賽！」
金河成意外缺陣 李政厚震驚但對替補有信心
南韓隊近期戰力頻受打擊，原定主戰內野手、效力勇士的金河成因冰上意外導致右手韌帶受傷，確定無緣參賽；而剛加盟教士隊的宋成文也因腹斜肌傷勢傳出可能辭退。對此，李政厚坦言感到震驚與可惜，「河成哥準備得很努力，雖然遺憾，但這對遞補選手來說也是一個很好的機會，相信會有人補上戰力。」
想打隊友的球！渴望與韋伯正面對決
談到經典賽最想遭遇的對手，李政厚特別點名了巨人隊隊友、已加入美國隊的強投韋伯（Logan Webb）。他笑說：「以前守備時在後面看，就覺得他的球路非常優秀，很想以對手身分在實戰中交手一次，那一定很有趣！」
預計3月歸隊 日、台情蒐高度警戒
關於行程安排，李政厚將先參與巨人隊春訓並出戰約5場大聯盟熱身賽，待正式比賽期間再向國家隊報到。這項消息也引發同在C組的日本及台灣媒體高度關注，日媒更以「難纏勁敵」以及「韓國一朗」為題警戒李政厚的來臨。本屆經典賽預賽C組競爭激烈，包含韓國、日本、台灣、澳洲及捷克，屆時李政厚的發揮將是韓國隊能否突圍的關鍵。
