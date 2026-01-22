金州勇士隊的2025-26賽季正陷入前所未有的混亂。隨著明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler）在對陣熱火的比賽中遭遇右膝ACL斷裂、賽季報銷，勇士隊原本脆弱的競爭力瞬間崩解。巴特勒最後兩年高達1.09億美元（約合新台幣34.4億元）的薪資，如今成了卡在球隊薪資上限上的巨大「死錢」。在2月5日交易截止日前，總管鄧利維（Mike Dunleavy）正面臨職業生涯最艱難的抉擇：是要不計代價處理這筆死錢發動大交易？還是乾脆就此放棄賽季？
巴特勒倒下 勇士失去攻防支柱
巴特勒是勇士陣中唯一能持續衝擊籃框、製造罰球的球員（本季貢獻了全隊近30%的罰球出手）。失去他後，勇士淪為一支極度依賴跳投、且命中率不穩的球隊。統計顯示，若扣除柯瑞（Stephen Curry），隊友們在失去巴特勒牽制力後的空檔三分命中率僅剩36%。防守端，勇士也失去了一名能換防多個位置的大型側翼。
美媒獻策：處理「死錢」的三大潛在對象
由於巴特勒合約將於下賽季結束後到期，他今年薪資為5412萬美元，下一季為5683萬美元，對於想清理長期負擔的球隊而言，他受傷的合約反而具備某種特別的價值。《CBS Sports》點名了三支球隊作為潛在銷售對象。
🏀達拉斯獨行俠：美媒建議勇士可嘗試將巴特勒、庫明加（Jonathan Kuminga）送往達拉斯，換回戴維斯（Anthony Davis）、湯普森（Klay Thompson）及哈迪（Jaden Hardy）。獨行俠透過此舉可甩掉戴維斯長期的頂薪包袱，並在2027年巴特勒合約到期後騰出巨大薪資空間；勇士則能讓「浪花兄弟」重聚，並補強內線防守。
🏀費城76人：76人目前雖具備競爭力，但核心陣容傷病風險高。若勇士願意搭上選秀權，換取合約期更長的喬治（Paul George）或恩比德（Joel Embiid），雖然對勇士2027年的薪資彈性有損，卻是輔佐柯瑞最後巔峰的最快途徑。
🏀洛杉磯湖人：夢幻聯動的最後機會，湖人目前處於重建與競爭的十字路口。若勇士願意付出多枚選秀權，換取詹姆斯（LeBron James）與柯瑞聯手，湖人將可藉由巴特勒的到期合約在2027年全面重啟。
勇士的最終難題 重建還是孤注一擲？
現實是殘酷的，巴特勒在36歲高齡遭遇毀滅性傷勢，其交易價值已降至冰點。勇士若想送走他，勢必得搭上未來極具價值的首輪選秀權。目前的勇士戰績為25勝19負，排名西區第8，即便發動交易，奪冠機率依舊渺茫。
專家分析，勇士最穩健的做法可能是「按兵不動」，讓庫明加在剩餘賽季大量出賽以提升價值，並保留所有選秀權。但在柯瑞37歲的暮年，每一秒的等待對球迷來說都是一種奢侈的折磨。
消息來源：CBS Sports
