我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三上悠亞在上週《夢の戀》主題日中身穿浴衣應援，未料被粉絲從不雅角度偷拍。（圖／記者張一笙攝）

祖雄首度發聲止血 澄清「白吃白住」被誇大

三上悠亞浴衣應援遭偷拍 隊長梓梓籲停止不尊重拍攝

《大逃殺》山本太郎罹血癌前期 宣布請辭參議員

《NOWNEWS今日新聞》整理今（22）日娛樂看點：祖雄日前在節目中指控家中「第三者」佳娜妹白吃白住後，昨日首度現身回應家庭爭議，親揭節目直言節目組將他的言論放大；三上悠亞浴衣應援遭不當角度偷拍，夢想家啦啦隊隊長梓梓怒發聲，同時出面呼籲尊重；《大逃殺》男星山本太郎自曝罹患血液癌症前期，宣布請辭參議員、暫停政治活動。馬來西亞男星祖雄先前在節目談及妻子佳娜的妹妹來台同住，相關內容被外界形容為「白吃白住」引發熱議，昨日祖雄於嘉義出席實境節目《生存王2》殺青記者會，首度對外回應，坦言節目內容「有點被誇張化」。祖雄表示實際狀況並沒有那麼嚴重，他表示自己原意只是抒發家庭壓力，並非指責家人，目前與小姨子相處仍算和平，也沒有要求對方一定要離開。祖雄強調，未來希望外界把焦點放回工作，而非持續放大私人家庭問題。日本知名女星、前成人片女優三上悠亞本季宣布加入台灣職籃夢想家啦啦隊後話題不斷，上週主題活動《夢の戀》中，她以浴衣搭配短褲造型亮相，卻遭疑似球迷從低角度偷拍，引發不滿。爭議畫面在網路流傳後，粉絲痛批已超出正常紀錄範圍，帶有物化意味。對此，啦啦隊隊長梓梓主動在社群發聲，呼籲停止危險、不尊重的拍攝行為，也不要散布相關畫面。事件延燒之際，外界再度檢視應援文化與拍攝界線，是否需要更明確的現場管理規範。曾演出《大逃殺》的日本前男星山本太郎，轉戰政壇多年後，近日親自宣布健康出現重大警訊，他透過官方YouTube直播坦言，被診斷出罹患「多發性骨髓瘤」前期，屬於惡性血液癌症。為了專心面對病情，山本太郎同步宣布請辭參議員職務，並無限期停止政治活動，直言「不選擇活下去不行」，他說目前治療以觀察為主，暫不進行化療，未來仍希望有朝一日能重返公共事務，消息曝光後震撼日本政壇與支持者。