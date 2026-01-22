洛杉磯湖人隊內部長期存在的矛盾正式浮上檯面。根據《ESPN》記者Baxter Holmes今（22）日發布的深度報導，湖人隊管理人珍妮巴斯（Jeanie Buss）過去幾年對當家球星詹姆斯（LeBron James）感到極度不滿，甚至曾私下考慮將他交易至同城宿敵洛杉磯快艇隊。
抱怨Klutch勢力干政 與詹姆斯「大牌心態」
報導指出，早在2022年，珍妮巴斯就曾私下流露不想與詹姆斯續約的念頭，主要導火線在於她認為詹姆斯擁有的「巨星自我（Ego）」過度膨脹，且其背後的經紀公司 Klutch Sports Group 對湖人管理層展現了過度的控制力。
珍妮巴斯尤其不滿外界將詹姆斯塑造成2018年加盟後的「救世主」形象。據內部消息指出，雙方關係在2021年威斯特布魯克（Russell Westbrook）交易案後徹底惡化。當時珍妮認為這樁補強是為了安撫詹姆斯而做的決定，但在賽季失敗、衛斯特布魯克隔年被送走後，詹姆斯「推卸責任且缺乏擔當」的態度，讓珍妮感到相當反感。
不滿詹姆斯對「布朗尼選秀」 欠缺感激
爆料內容更提到，儘管湖人隊在2024年選秀會以第55順位選入了詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James），但珍妮巴斯認為詹姆斯對球隊的這份心意毫無感激之情。
到了2024年夏天，儘管珍妮內心充滿矛盾，但考量到不續約詹姆斯將引發巨大的輿論負面壓力，她最終仍是在「心不甘情不願」的情況下同意提供新合約。
珍妮巴斯回應：不應將詹姆斯捲入家族紛爭
針對《ESPN》的報導，珍妮巴斯今日透過《The Athletic》發表聲明反擊，試圖平息風波：「考慮到勒布朗為湖人所做的一切，將他扯進我們家族的內部戲碼是非常不公平的。若說我們不感激他的貢獻，那完全不是事實，對他更是莫大的汙辱。」
隨著湖人去年從獨行俠換來得分王唐西奇（Luka Dončić），目前的湖人隊權力核心已產生偏移。41歲的詹姆斯本季合約即將到期，儘管球隊目前以26勝16負位居西區第五，具備奪冠競爭力，但關於他季末選擇退休或離隊的傳聞已不絕於耳。
雖然珍妮巴斯仍擔任治理人，但湖人大股東馬克沃爾特（Mark Walter）擁有的最終決定權，可能才是決定詹姆斯未來是否續留洛杉磯的關鍵因素。
消息來源：ESPN
